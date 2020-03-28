محافظ القاهرة يوجّه بتكثيف الرقابة للتأكد من تنفيذ الاجراءات الوقائية بالمحافظة

أصدر اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة تعليمات لرؤساء الأحياء, بتكثيف الرقابة فى الشوارع للتأكد من تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة, كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذًا لتعليمات اللواء “خالد عبد العال”, من غلق جيم بشارع عبد الرحمن الرافعي امام مدارس سان بيتر بميدان الحجاز أثناء ممارسة عمله بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة بغلق جميع المراكز الرياضية ( الجيم ) حرصًا على الصحة العامة وتم إحالة صاحبه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة ضده .

وأكد محافظ القاهرة ان أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظا على المواطنين من العدوى.