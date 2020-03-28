في جريمة قتل إهتزت لها محافظة الغربية : مطالب بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني

من المقرر أن تحيل نيابة مركز قطور بمحافظة الغربية القضية الجنائية المتهم فيها أحمد شعبان سعيد عبدالواحد الغمري المقيم بقرية خباطة بمركز قطور ،إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى ،حيث قام المتهم بإرتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد ،والتي راح ضحيتها مؤذن المسجد شعبان عبدالله برهام مقدم ،في حادثة إهتزت لها محافظة الغربية فجر يوم الأحد 8-3-2020 ..

وخلال التحقيقات إعترف المتهم بإرتكاب الجريمة بهدف سرقة الفقيد الذي كان عائدا من صلاة الفجر.وتشير التحقيقات أن المتهم قام بضرب الضحية الذي لقبوه “بشهيد صلاة الفجر” على رأسه بالفأس أكثر من مرة مما تسبب في كسر الجمجمة ،وعندما قاوم الضحية ،قام الجاني بتكرار ضربه حتى لفظ أنفاسه الأخير ،وقام بسرقة مفاتيح المنزل ،وأكمل جريمته بكسر الذراع اليمنى للضحية،وضربة في منطقة البطن مما أدى إلى نزيف داخلي ،حسب ما أكد تقرير الطب الشرعي ،وذلك بهدف سرقة أموال بيت الله التي كان يستعد للتبرع بها للمسجد..ويطالب نجل الضحية عبدالعزيز شعبان صاحب شركة فريم للإنتاج والتوزيع السينمائي ،من وزير الداخلية والنائب العام بالتدخل العاجل لتوقيع أقصى العقوبة على الجاني ،وإصدار أوامر إلى قيادات الداخلية في محافظة الغربية ومركز قطور لمنع صراعات مرتقبة ،خاصة وأن أهل الجاني يحاولون الأن بكل الطرق تخفيف العقوبة خاصة وأن مرتكب الجريمة من الأحداث ،وهو ما يتطلب تعديل عاجل في القانون حفاظا على أرواح الناس ومنعا لتكرار هذه النوعية من الجرائم التي يدفع ثمنها ضحايا على يد أحداث يواجهون أقل العقوبات ..