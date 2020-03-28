وزارة الزراعة تنتهي من إعداد تقاوي محصول القطن بأسعار مخفضة

قال الدكتور “حاتم ابراهيم ” رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي, أنه تم الانتهاء من اعداد تقاوي محصول القطن ، بجميع محطات التقاوي وتم البدء بالفعل في توزيعها على المحافظات.

وأوضح أنه تم طرح جميع الاصناف للمزارعيين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذاً لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مزارعي الذهب الأبيض و عدم زيادة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والوقوف بجانب المزارعين.

وأضاف ابراهيم انه تم تطهير جميع محطات التقاوي بمحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا والذين يواصلون العمل من أجل تجهيز تقاوي المحاصيل الصيفية حتى لا تتوقف حركة الإنتاج.