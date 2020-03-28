وزيرة التضامن: “الوزراء” وافق على صرف العلاوات الخمس اعتبارا من أول يوليو المقبل

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اليوم السبت، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون صرف العلاوات الخمس الذي أعدته الهيئة. وقالت الوزيرة، في تصريح لها اليوم، إن المشروع وافق على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/ 7/ 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

مؤكدة أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة المالية خاصة وأن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة. وأضافت القباج : أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

وتابعت: “سيتم صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق جدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم”..مشددة على أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.