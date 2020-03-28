كامل الوزير: انتظام حركة الصادرات والواردات وجميع الموانئ البحرية تعمل طوال اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خلال جولته اليوم بميناء الإسكندرية, انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع، والإجراءات المتخذة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية حيث تفقد الوزير أرصفة 25 ، 26 ، 35 ،36 , للتأكد من تطهير وتعقيم شحنات الصادر والوارد من البضائع, حيث بلغ إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 80 سفينة, وتواجد على الأرصفة 40 سفينة منهم 7 سفن حاويات و6 سفن مواد بترولية و23 سفينة بضائع عامة , كما يتم تفريغ عدد 4 سفن بمنطقة المخطاف الداخلي.

وكانت أهم الصادرات (البطاطس والبصل), وكانت أهم الواردات (القمح والذرة والسيارات والمواد البترولية وعجينة الورق) ، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الشحن والتفريغ, وشدد الوزير على ضرورة التزام سائقي الشاحنات سواء الواردة أو الصادرة بارتداء الكمامات , والالتزام بتعقيم الشاحنات وكابينة السائق وعجلة القيادة وابواب ومقابض الشاحنة بالكحول المطهر كما شدد على عدم تخزين السلع داخل الميناء ، والعمل علي تقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالميناء ، كما تفقد أيضا أعمال الصيانة بالارصفة والساحات والمباني ، ووجه بسرعة إنجاز هذه الأعمال في المدة المحددة لها .

وعلى هامش جولته اكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تصريحات صحفية أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وان وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات و الواردات وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي على مدار اليوم, مشيرا ان هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والاوربية, حيث تقوم شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات بدور هام في هذا المجال, مشيرا الى استمرار تطبيق الإجراءات التدابير والاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في كافة الموانئ وعدم السماح بدخول السفن والتراكى على أرصفة الموانئ الا بعد انهاء كافة الفحوصات والكشف الطبى على اطقم السفن, بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة والتأكد من خلوهم من أي اصابات وتطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية من قاطرات ولنشات وكافة المنشآت وصالات الوصول والسفر والتزام العاملين بالموانى والمترددين على موانى الهيئة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.