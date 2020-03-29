اقتراحات نحو تخطيط عاجل لدورة زراعية جديدة تلبي احتياجاتنا الغذائية ..وتواجه الأوضاع الطارئة في مصر والعالم 

* تركيب محصولى لموسم الزراعات الصيفية القادم يضع فى اعتباراته الموقف المائى الحالى ببحيرة ناصر و رغبات الفلاحين و رؤيتهم و قراءتهم للواقع

* دعوة الحكومة لتشكيل لجنة وزارية من وزراء الزراعة والرى و الموارد المائية و التموين و التجارة الداخلية و التخطيط و البنك المركزى لاقتراح تركيب محصولى اخر يضع في اعتباراته ما هو مرئى و ما هو غير مرئى *دعوة كافة الأحزاب السياسية للإدلاء بآرائها، على أن يتم عقد اجتماع في النصف الأول من شهر إبريل القادم للأطراف كافة من المهتمين. تقرير يكتبه محمد فرج

اقترحت أمانة لجنة الزراعة و الري بحزب التجمع، فتح نقاش عاجل في الحزب ومع دوائر صنع القرار، لبحث ضرورات التفكير العاجل لتخطيط الزراعة في الموسم القادم،

يقول المهندس محمد عبد الحليم رئيس لجنة الزراعة والري في حزب التجمع:

فى إطار الأوضاع الطارئة و غير المسبوقة، و التي تمر بها كل دول العالم دونما استثناء فى كل مجالات الحياة، و التي هى أشبه بالحالات الاستثنائية، كالحروب و الكوارث الطبيعية و الإنسانية، و الناتجة عن انتشار وباء فيروس كوفيد ١٩ و المسمى بوباء فيروس كورونا ، فقد قررت لجنة الزراعة و الري بحزبنا إدارة حوار عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، لمناقشة تداعيات هذا الوباء على كل من مدخلات و مخرجات الإنتاج الزراعي بمصر، و الذى يغذى احتياجات المصريين من السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية بنسب مئوية متفاوتة تتراوح ما بين ١٠٠٪؜ لبعض المنتجات و ٥٪؜ لبعض المنتجات الأخرى، التى يتم استيرادها من دول العالم التي تأثرت بالوباء بدرجات كبيرة.

و نظراً لقرب انتهاء موسم الزراعات الشتوية المنتجة اساساً لمحصول القمح و البرسيم و البنجر وخلافه.

و نظراً أيضاً لقرب بداية موسم الزراعات الصيفية، و التى من أهمها محصولي الأرز و الذرة، فإن الأمر يتطلب الرجوع مرة أخرى إلى دورة زراعية تحقق اساساً الطلب الداخلي، فى ظل احتمالات التقلب في الأسواق العالمية للمعروض من السلع و أثمانها، التي ستكون عرضة لتغيرات حادة، سلباً أو إيجاباً، و التى تفرض علينا تحديد سعر مناسب لمنتجات المحاصيل الزراعية، التي سيقوم بإنتاجها الفلاحين، و بهدف تشجيعهم على الالتزام بها فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وأضاف المهندس محمد عبد الحليم:

إن جميع المؤشرات الحالية تتوقع حالة من عدم الاستقرار فى الأسواق العالمية، و التي يقدر لها ستة أشهر على الأقل، لحين عودة العجلة الى الدوران مرة أخرى، و هذه الفترة تتعدى قدرات الكثيرين على التنبؤ، لعدم التأكد من سيناريوهات كثيرة محتملة.

و نظراً لخطورة الموقف الذى يتطلب الترتيب للحدث قبل وقوعه و التخطيط لاحتمالات المستقبل، خلال الستة أشهر القادمة على أقل تقدير ، فإن عدداً من أعضاء لجنتنا يرى السير فى عدة اتجاهات متوازية،

أولها : اقتراح تركيب محصولى لموسم الزراعات الصيفية القادم، يضع فى اعتباراته الموقف المائى الحالى ببحيرة ناصر، و رغبات الفلاحين و رؤيتهم و قراءتهم للواقع،

و ثانيها : دعوة الحكومة لتشكيل لجنة وزارية من وزراء الزراعة والرى و الموارد المائية و التموين و التجارة الداخلية و التخطيط و البنك المركزى لاقتراح تركيب محصولى آخر يضع في اعتباراته ما هو مرئى و ما هو غير مرئى

و ثالثها : دعوة كافة الأحزاب السياسية للإدلاء بآرائها، و على أن يتم عقد اجتماع فى النصف الأول من شهر ابريل القادم للأطراف كافة من المهتمين.

مزايا إعداد التركيب المحصولي الصيفي:

ويقول الدكتور عبد الفتاح مطاوع خبير الموارد المائية، و مسئول الموارد المائية والري بلجنة الزراعة والري بحزب التجمع: حول مزايا إعداد التركيب المحصولي الصيفي:

مع شكرنا الجزيل لأمانة الزراعة و الرى بحزب التجمع فى طرحها لقضية إعداد تركيب محصولي لموسم الصيف القادم، و طلبها مناقشة القضية داخل الحزب و بين أعضاء الحكومة و الأحزاب السياسية، و نضيف إليهم لجان البرلمان و من المهتمين بقضايا الشأن العام، و ذلك فى ظل التطورات السريعة و المتلاحقة لما سببه فيروس كورونا حتى الآن من خبطات موجعة لاقتصادات دول العالم، دونما تمييز بين غنيها و فقيرها، و المتوقع أن يسببه انتشار هذا الفيروس على الأخضر و اليابس .

بكل تأكيد و بدون شك فى أن تخطيط التركيب المحصولي لموسم الصيف القادم سيجنب مصر و المصريين العديد من المشاكل المتوقعة فى الأسواق العالمية مع تحقيق مزايا نلخصها كالتالي:

• 1- ضمان توفير إنتاج جزء كبير من الغذاء محلياً للشهور التالية القادمة، وعدم المخاطرة و عدم التيقن مما سيحدث فى أسواق الغذاء العالمية من تقلبات

• 2- تقليل المخاطر المرتبطة باستيراد الغذاء من مناطق تعانى من مشاكل صحية متعلقة بالفيروس، و كذا من موانئ بحرية فى الداخل و الخارج قد تعانى هى الاخرى من بطء الحركة، فى وقت لن تهدأ فيه البطون الجائعة

• 3- تقليل الضغط على النقد الأجنبى اللازم للشراء من الخارج و استخدامه فى مجالات اخرى، و الاعتماد على النقد المحلى فى الإنتاج.

• 4- يتطلب الأمر تقديم سلف مالية مقدماً بدون فوائد للمزارعين، لتمويل مستلزمات الإنتاج و إعداد الأرض للزراعة دونما تأخير بضمان المحاصيل المنتجة

• 5- توجيه الشكر للفلاحين المصريين على استخدامهم مياه نهر النيل المهدرة فى زيادة مساحة الأرز فى موسم الصيف الماضى، و بالتالي تحقيق مخزون استراتيجي، لما بعد شهر رمضان القادم وضرورة إلغاء الغرامات وعدم ابتزازهم.

• 6- مما لاشك فيه ستكون زيادة مساحة محصول الأرز و الذرة هذا الصيف، هى العلامة الفارقة فى إعداد التركيب المحصولي، من خلال استخدام مياه الفيضان الزائدة ببحيرة ناصر بدلًا من القائها بمنخفضات توشكى بالصحراء أو فى البحر المتوسط

ويضيف الدكتور عبد الفتاح مطاوع:

لقد حان الوقت لأن تعيد الدولة المصرية اهتمامها بالفلاح و بالقرية المصرية، و مما لا شك فيه أن القيادة السياسية المصرية على قناعة الآن بأهمية هذا القطاع الحيوى و دوره المحورى فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر و العالم، مقارنة بقطاعات أخرى نأمل لها ان تسترد عافيتها قريباً

ومما لاشك فيه ان زملائي بالحزب وغيرهم من المدعوين للنقاش، لديهم إضافات وجيهة ستثري النقاش لأجل تحقيق الأمن الغذائى فى فترة زمنية و احداث كونية غير مسبوقة، و فى ظل مخزون مائى آمن ببحيرة ناصر كافي لعبورنا تلك الأزمة الكونية.

أهمية قرار وقف تصدير البقوليات:

ويؤكد المهندس محمد عبد الحليم على أهمية قرار وزيرة التجارة الذي أوقفت من خلاله تصدير البقوليات لمدة ثلاثة أشهر، ويقول أن هذا الإجراء يتفق مع ما طرحناه من ضرورة فتح حوار سريع حول الاتفاق على تركيب محصولي جديد، يلبي احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء وجزء من مستلزمات الإنتاج بالنسبة للمصانع، وهذا الطرح ينطلق من واقع تطور الأحوال في دول العالم المتقدم، التي كنا نستورد منها ما يسد الفجوة الغذائية ومستلزمات الإنتاج، والذي مع تطور الأحوال لن يكون هذا متاحاً، ولذلك فإن الاكتفاء الذاتي من الغذاء بحده الأدنى مطلوب في التخطيط للشهور القادمة.

أهمية مشاركة الفلاحين ودعم الدولة لهم:

وحول أهمية مشاركة الفلاحين في تخطيط تركيب محصولي جديد لصيف ٢٠٢٠،يقول السيد عماد عبيد أمين الفلاحين بحزب التجمع أن تخطيط دورة زراعية جديدة عاجلة ضرورة للمجتمع المحلي مجتمع القرية، وضرورة للفلاحين وأسرهم، وضرورة للمجتمع المصري كله، الأمر الذي يتطلب إجراءات عاجلة لحفز الفلاحين للمشاركة في وضع تفاصيل الدورة الزراعية الجديدة، وأول هذه الإجراءات إلغاء الغرامات التي قررتها وزارتا الزراعة والري على الفلاحين كمخالفات بخصوص زراعة الأرز في الموسم الماضي، وحفز الجمعيات الزراعية لتستعيد جزء من دورها القديم في معاملاتها مع الزراعة والفلاحين بتوفير البذور والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعومة، وتوفير قروض ميسرة للفلاحين ودعم العمليات والمشروعات الزراعية، والاتفاق على أسلوب جديد لشراء الدولة للمحاصيل الاستراتيجية الغذائية والمطلوبة للصناعة بأسعار جيدة، والنظر في متابعة تنفيذ مشروعات التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي على الفلاحين، بهذا يمكن الحديث عن إمكانية تخطيط دورة زراعية جديدة يكون للفلاحين دور فيها .

وحول عواقب عدم تخطيط تركيب محصولي جديد لصيف ٢٠٢٠.يضيف الدكتور عبد الفتاح مطاوع قائلاً:

أتعشم أن يتبنى كل من صناع و متخذي القرار دعوة أمانة لجنة الزراعة و الرى بحزب التجمع لاعداد تركيب محصولى لصيف ٢٠٢٠ ، بهدف تقليل المخاطر من عدم التأكد من سيناريوهات المستقبل الغير مرئية بحلوها و مرها حتى الآن.

وبداية كلى ثقة و يقين في أن الدولة المصرية و حكومتها تعي متطلبات المواسم و الأعياد المصرية قديمها و حديثها القادمة، خلال شهرى إبريل و مايو ٢٠٢٠ و منها على سببل المثال لا الحصر ما سيلى :

• عيد الفصح عند الأقباط الكاثوليك

• عيد الفصح عند الأقباط الأرثوذكس

• شم النسيم

• شهر رمضان

• عيد الفطر بالأسبوع الأخير من شهر مايو

ومن الآن و وصولًا بنهاية شهر مايو، لا شك بأن معظم البطون ستكون ممتلئة و شبعانة.

ومع بداية شهر يونيو وما يليه من شهور، وإذا لم تنفرج ازمة فيروس كورونا لا قدر الله، سنكون مواجهين بحالات غير مسبوقة من المشاكل :

أقلها نقص شديد فى بعض السلع الأساسية بالأسواق.

وفى حالة توفر السلع الرئيسية بالأسواق وبالاسعار المناسبة ، فبكل تأكيد سيتراجع العدد الأكبر و الحجم الأكبر من المشاكل، و لكن إذا ما كان هناك خللاً ما بين العرض والطلب، علينا تحمل العواقب، وهذا ما نحاول تلافيه عن طريق الترتيب للحدث قبل وقوعه، وإعداد تركيب محصولى يلائم طبيعة المرحلة القادمة.

والحقيقة الواضحة الآن، أن أطرافاً عديدة تحاول أن تحول المشكلة إلى فرصة لصالحها، سواء عن طريق الحل أو عن طريق التعقيد .

وبكل تأكيد فإن القوى العاقلة والواعية بالمجتمع، ومنها حزب التجمع ولجانه السياسية والمتخصصة والنوعية، راغبين فى التخطيط من الآن، وعدم ترك الأمور للصدفة ولقوى الشر، ومنعها من أن تمارس هواياتها فى زعزعة الاستقرار.

مقترحات بثلاث خطوات لبدء الحركة:

ويضيف الدكتور مطاوع قائلاً:

مع جزيل الشكر للمهندس محمد عبد الحليم أمين لجنة الزراعة و الرى بالحزب، على أفادتنا بالمعلومة الخاصة بقرار السيدة وزيرة التجارة الخارجية بوقف تصدير البقوليات لمدة ثلاثة شهور، والتى ربطها سيادته بمقترح اللجنة لتخطيط تركيب محصولى صيفى لعام ٢٠٢٠ لإنتاج وتدبير الحد الأدنى من الأغذية الأساسية لطعام المصريين، فى ظل مخاطر وعدم التيقن مما سيحدث بدول إنتاج فائض الغذاء، و بأسواق التجارة العالمية من حركة السفن الناقلة للبضائع بين موانئ دول العالم.

أعتقد أن اللجنة قد وجهت الدعوة بعمل ثلاثة مقترحات للتركيب المحصولى الصيفى، أحدها تعده اللجنة، وثانيها تعده لجنة وزارية تضم وزراء الزراعة والري والتموين والتخطيط والتجارة الداخلية والبنك المركزي، وثالثها دعوة للأحزاب السياسية و البرلمان و المهتمين، و على أن يتم الانتهاء من إعداد المقترحات ومناقشتها و صياغة الأنسب بمنتصف شهر ابريل ٢٠٢٠

وها هي وزيرة التجارة الخارجية تعزف منفردة، و تعلن ضمنياً أننا بحاجة لكل حبة بقوليات داخل حدود الوطن، ولم تتحرك مع باقى زملائها من الحكومة فى اتجاه التخطيط لإعداد التركيب المحصولى الصيفي القادم بعام ٢٠٢٠.

على جانب آخر بدأ بعض من المهتمين بالحديث عن زيادة مساحة الأرز عن طريق المخالفة لأسباب غير واضحة.

كما ندر الحديث عن حزمة حوافز ضرورية للفلاحين المصريين كمنتجين للغذاء و للدور الذي يمكن للقرية المصرية أن تلعبه في ظل هذه الكارثة.