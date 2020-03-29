رجل الصناعة محمد فريد خميس  يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم الدولة في مواجهة “فيروس كورونا”..و2 مليون أخرى لشراء أجهزة تنفس صناعي .

تبرع رجل الصناعة الوطني محمد فريد خميس ، بمبلغ 5 ملايين جنيه، لصندوق تحيا مصر ،وذلك مساهمة منه لدعم خطة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا ..كما قام “خميس” بالتبرع بأجهزة تنفس صناعي وأجهزة إعداد للتنفس الصناعي وفتح الشعب الهوائية، لمستشفى صدر العباسية، ومستشفى صدر العمرانية، ومستشفى بولاق العام، وهي مستشفيات حكومية متخصصة لعلاج الأمراض الصدرية بالمجان، بنحو مليوني جنيه، ليصل إجمالي التبرعات في هذا التوقيت إلى سبعة ملايين جنيه.وقال رجل الصناعة الوطني محمد فريد خميس في تصريح خاص لجريدة الأهالي أنه لا يستحق أن يعيش على أرض الوطن ويستظل بظلها ويأمن بأمنها ،ويأنس بشعبها من لا يتواجد بقوة مساندا الوطن والشعب في الأزمات والمصائب والمحن ،كما وجه خميس قيادات العمل بشركاته لحل كافة المعوقات والصعوبات وتوفير كل سبل الحماية الإجتماعية للعاملين في هذه الشركات ..وقال خميس أن الله لن يخذل مصر أبد،مثمنا الجهود الوطنية الحثيثة التي وجه بها الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي ،وقال ان المصريون لن ينسوا للرئيس السيسي مواقفه هذه وتأكيده على أن صحة المصريين أهم من أي إقتصاد أو أموال ..