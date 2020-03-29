بجولته التفقدية بمحطة الشهداء بالمترو.. وزير النقل يوجه بزيادة عدد القطارات فى الساعه التى تسبق توقيت الحظر

واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير جولاته التفقدية اليوم للاطمئنان على عدم تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث تفقد الوزير بعد الساعة الواحدة ظهر اليوم محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني وشاهد الوزير مرور أكثر من 10قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين واطمئن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة كافة القطارات



ووجه الوزير. باستمرار الدفع بعدد ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر وان يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساءا ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة ٧.١٥ مساءا مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى ٤١ قطار بدلا من ٣٤ قطار بزيادة ٧ قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى ٢٧ قطار بدلا من ٢٢ قطار بزياده ٥ قطارات وتشغيل عدد ٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لايزيد عن ٤ دقائق و ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالنشر على عدد32قطار مكيف جديد للخط الأول بعد والتنسيق مع الشركة الموردة لعدد ٦ قطارات مكيفة للخط الثاني بضغط البرنامج الزمني للتوريد ليصل اول قطار في أبريل ٢٠٢١ بدلا من ديسمبر ٢٠٢١ مع ضغط البرنامج الزمني لتوريد عدد ٣٢ قطار الخط الثالث ليصل اول قطار في يونيو ٢٠٢٠ بدلا من ديسمبر ٢٠٢٠