حزب التجمع ينعي نائب السويس فاروق متولي :خاض معارك ضد الإرهاب والفساد والإستعمار ..ودافع عن حقوق الفقراء 

في بيان له وتحت عنوان “مصر تودع فاروق متولي”،نعى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي برئاسة النائب سيد عبدالعال ،الأستاذ فاروق متولي نائب محافظة السويس الذي وافته المنية اليوم الأحد ..وجاء في بيان “الحزب” : “ودعت مصر الاستاذ فاروق متولى نائب السويس الذى عشق أهل مدينته وعمل من خلالها لصالح الوطن ،فأصبح أحد فرسان الوطنية المصرية ، خاض معارك شعبه ضد الإرهاب والفساد ،ودافع عن حقوق الطبقات الشعبية والفقراء ، وسلامه الوطن والدولة فى مواجهه العدو الصهيونى والإستعمار الأمريكى” ..وأضاف بيان “التجمع” :” سوف يظل الفقيد يحتل فى ذاكرتنا وقلوبنا مكانة سامية ،وندين له ولأمثاله من القاده العظام بما ارسوه من قيم نضالية ومواقف سياسية جريئة وشجاعة دون أى حسابات سوى سلامة الوطن ،والحفاظ على الدولة ،ووحدة وسلامة الشعب الذى وهبه حياته دون تمييز بين المواطنين”