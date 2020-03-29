الإسماعيلية ..رغم “كورونا”..شركة فيرتبكال جينز تخالف الإجراءات الاحترازية وتطالب العاملين بالانتظام في العمل

*الإسماعيلية من أيمن جلال :في سابقة غريبة وتحدي للإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية طالبت شركة فيرتبكال جينز بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية العاملين بها بالانتظام في العمل من باكر الإثنين مع إنهاء الاجازة التي كانت ممنوحة لهم بسبب الإجراءات الوقائية من فيرس كورونا ..هذا وقد كانت الشركة في 23/3/2020 قد منحت العاملين أجازة لمدة 12يوم تبدأ من 23/3/2020 وتنتهي في 4/4/2020 على أن تكون مقسمة كالآتي: 6ايام مخصومة من رصيد الإجازات للعاملين وباقي المدة يتحملها صاحب العمل ..وقد فوجي العاملين بعد انتهاء الـ 6ايام المخصومة من رصيد الإجازات باتصال من الشركة تطالبهم بالحضور إلى العمل من باكر مما أثار غضب العاملين وتخوفهم من تعرضهم لإصابات محتملة خاصة وأن هذا الأسبوع من أخطر فترات انتشار فيرس كورونا ..ويناشد العاملين بالشركة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرفع المعاناة عن العاملين والتدخل من أجل استكمال الاجازة الممنوحة