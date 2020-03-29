“الزراعة” تعلن اسعار تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديد دون زيادة عن اسعار العام الماضي

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لانتاج التقاوي، اسعار تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديد، دون زيادة في اسعار العام الماضي، حيث شملت تقاوي محاصيل: القطن، الذرة، الارز، فول الصويا، السمسم.

وقال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي انه تم طرح جميع الاصناف للمزارعيين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وجاءت اسعار التقاوي التي طرحتها الوزارة كالتالي:

تقاوي أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنية، وارز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيه، ذرة شامية هجين فردي 10 ابيض، هـجين فردي 168 اصفر، هـجين فردي 176 اصفر، زنة الشيكارة 5كجم ، بمبلغ 215 جنية، فضلا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثي321 ابيض، هـجين ثلاثي 368 اصفر، زنة الشيكارة 7 كجم ، بمبلغ 175 جنية.

وشملت تقاوي محاصيل الموسم الصيفي، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنية، والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ 36 جنية، وبالنسبة لتقاوي القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنية زنة 24 كجم،

وتناشد وزارة الزراعة عدم شراء التقاوي بأكثر من الأسعار المعلن من الوزارة والإبلاغ عن تجاوزات في الأسعار من خلال التواصل مع الإدارة المركزية للتقاوي على رقم

0235694050