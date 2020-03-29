وزير الزراعة يعلن عن مبادره التعاونيات الزراعية بالتبرع بمبلغ 10 مليون جنية لمكافحة فيروس كورونا

اعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن تبرع التعاونيات الزراعية بمبلغ عشرة ملايين جنية لصندوق تحيا مصر 037037 حساب مواجهة الكوارث والأزمات وذلك للمساهمة في دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك خلال استقبال القصير لممثلي التعاونيات الزراعية والذين أكدوا خلال اللقاء على دعمهم للقيادة السياسية والحكومة المصرية فى الإجراءات التى تتخذ لمنع تفشي المرض كما أشادوا بالجهود المتميزة للفريق الطبي المصري خط الدفاع الأول عن صحة المصريين ضد فيروس كورونا