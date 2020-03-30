خدمات هواوى للهواتف النقالة Huawei Mobile Services تثرى سلسلة هواتف هواوى HUAWEI P40

أثناء حدث الإطلاق العالمى لسلسلة أجهزة هواتف هواوى P40، أعلنت شركة هواوى عن أحدث الإضافات فى نظام Huawei Mobile Services (HMS) وتطبيقاته، وشجعت المطورين على الانضمام إلى النظام الذى سيفتح آفاقا جديدة ويثرى تجربة المستخدمين حول العالم.

تتوفر خدمات هواوى للهواتف النقالة والتى تتمثل فى: متجر تطبيقات هواوى HUAWEI AppGallery ومتصفح الإنترنت HUAWEI Browser وخدمة التخزين السحابى HUAWEI Mobile Cloud وثيمات هواوى HUAWEI Themes للمستخدمين فى أكثر من 170 دولة ومنطقة حاليا، ومن المتوقع طرح خدمات HUAWEI Video و HUAWEI Music فى مناطق إضافية قريبا لتوفير ترفيه عالى الجودة لمزيد من المستخدمين.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذى لمجموعة أعمال هواوى للمستخدمين خلال هذا الحدث، إن خدمات هواوى HMS تكتسب شعبية سريعة مع المستخدمين العالميين وتصبح عامل تمكين موثوق به للتجارب عالية الجودة فى جميع السيناريوهات. مع إطلاق سلسلة هواتف HUAWEI P40 تم إعداد نظام HMS لإفادة المزيد من المستخدمين بتجارب أكثر ذكاء وثراء وكفاءة وأمانا.

النمو السريع لتطبيقات HMS

كما أشار ريتشارد، إلى أن شركة هواوى تقوم بتوسيع حجم المحتوى الترفيهى عالى الجودة بسرعة على منصات نظامها .HMS ودخلت هواوى فى شراكة مع BBC لتقديم فئة BBC News على HUAWEI Video لتقديم أحدث مقاطع الفيديو الإخبارية عالية الجودة للمستخدمين فى أكثر من 20 دولة ومنطقة. وفى المستقبل القريب، ستقدم HUAWEI Video و BBC برامج تلفزيونية وثائقية عالية الجودة من قبل BBC Studio للمستخدمين فى المزيد من البلاد حول العالم.

من خلال تطبيقات نظامنا HMS البيئى، توفر هواوى تجربة ترفيه غنية للمستخدمين من خلال التعاون مع شركاء عالميين رائدين.

تطبيق الفيديو HUAWEI Video:

تعمل هواوى مع كبار مزودى المحتوى والشركاء الرائدين فى مجال محتوى الفيديو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم لتقديم مجموعة غنية من محتوى الفيديو الدولى والمحلى للمستهلكين. يتوفر HUAWEI Video الآن فى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وسيتوسع إلى بلدان أخرى قريبا، ويقدم آلاف الساعات من الأفلام والمسلسلات العربية، وملايين المحتوى القصير من خلال الشركاء +H و Daily Motion مجانا.

تطبيق الموسيقى والأغانى HUAWEI Music:

بالشراكة مع الشركاء العالميين Warner Music Group و Universal Music Group و Sony Music Entertainment والشركاء الإقليميين Rotana و Mazzikaو +ARPU و Qanawat و Watary تقدم هواوى مكتبة ضخمة من الموسيقى العالمية والعربية يمكن بثها على HUAWEI Music فى 14 دولة عبر الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتأتى ثيمات البانوراما الجديد تماما فى HUAWEI Themes مع إطلاق سلسلة هواتف الـ P40من هواوى بالتعاون مع الفنانين فى جميع أنحاء العالم، حيث يتم توفير مظاهر البانوراما بأشكال متعددة بما فى ذلك الصور الحية والـ Chinoiserie، مما يوفر تجربة غامرة وواقعية للمستخدمين مع مجموعة متنوعة من التفاعل البانورامى، مما يخلق شكلا أكثر خصوصية لثيمات الهواتف الذكية.

تدعم خدمة التخزين السحابى HUAWEI Mobile Cloud النسخ الاحتياطى التلقائى لبيانات الهاتف، مما يتيح للمستخدمين إجراء نسخ احتياطى لـ 18 نوعا من البيانات لأجهزتهم، بما فى ذلك بيانات المعرض وجهات الاتصال والتقويم و WLAN والمزيد.

كما توفر خدمة استعادة البيانات ومزامنة الأجهزة المتعددة، مما يضمن إمكانية مزامنة البيانات المهمة التى تم تسجيلها بنفس رقم هواوى التعريفي HUAWEI ID على أجهزة هواوى فى الوقت الفعلى، مما يساعد المستخدمين على إدارة البيانات بطريقة أكثر أمانا وسهولة. وسيتم إطلاق خاصية Find My Phone فىHUAWEI Mobile Cloud مع سلسلة هواتف الـ P40

الإسراع فى عملية تطوير التكنولوجيا الذكية بالتعاون مع المطورين

تنفيذا لاستراتيجيتها الذكية لجميع السيناريوهات، توفر هواوى للمطورين والشركاء العالميين إمكانية الوصول إلى ثروة هائلة من إمكانات نظامها HMS، مما يتيح لهم تطوير التطبيقات بسهولة للمنصة الرسمية لهواوى لتمكينهم من الوصول إلى ملايين مستخدمى أجهزة هواوى حول العالم. وترحب هواوى بالمطورين العالميين لإطلاق تطبيقاتهم على متجر هواوى للتطبيقات AppGallery حيث يمكنهم العمل جنبا إلى جنب مع هواوى، وبالتالى تقديم تجارب تطبيقات أفضل للمستهلكين العالميين.

ويوفر متجر هواوى للتطبيقات AppGallery حاليا 18 فئة من التطبيقات العالمية والمحلية التى تغطى الأخبار والشبكات الاجتماعية والفيديو والموسيقى والترفيه والألعاب، بما فى ذلك مزود خدمة البحث الرائد Qwant ولعبة Game of Thrones Beyond the Wall، والتى يمكن تنزيلها من على AppGallery إبتداء من 3 أبريل 2020.

جميع الخدمات الرقمية لجميع السيناريوهات التى تغطى جميع جوانب الحياة

تم تثبيت متجر هواوى للتطبيقات AppGallery مسبقا مع سلسلة هواتف HUAWEI P40. وويعتبر متجر هواوى للتطبيقات AppGallery هو سوق تطبيقات هواوى الرسمى، وواحد من أهم 3 منصات توزيع فى العالم. تتوفر التطبيقات الشائعة العالمية على AppGallery الذى يوفر تجارب محلية للمستخدمين مع مجموعة غنية من التطبيقات المحلية. كما تم أيضا طرح التطبيقات السريعة فى جميع أنحاء العالم للسماح بالاستمتاع بتجربة تطبيقات أخف وأكثر راحة للمستخدمين.

يتوفر HUAWEI Ability Gallery للمطورين والشركاء المتعاونين لدمج خدماتهم بخدمة مساعد هواوى HUAWEI Assistant الذى يمكن الوصول إليه عن طريق التمرير يسارا على الشاشة الرئيسية لجهاز هواوى، مما يوفر للمطورين والشركاء وسيلة للوصول مباشرة إلى المستخدمين. على سبيل المثال، يمكن لناشرى الأخبار إقامة شراكة مع هواوى لتمكين المستخدمين من تلقى المحتوى الخاص بهم عبر الوصول الفورى ونصائح AI ونقاط الوصول الأخرى التى يوفرها مساعد هواوى HUAWEI Assistant

وأضاف ريتشارد: “هواوى لا تزال ملتزمة بتطوير إمكانات المساحة التخزينية لسحابة جهاز الشرائح لديها، ونأمل أن نتعاون مع المطوربن والشركاء العالميين لتسريع تطوير نظام HMS معا، سوف ننشئ تجارب ذكية أفضل حتى نمكن المستخدمين من الأنتفاع الكامل من تقنية الجيل الخامس 5G”.

ومع وصول سلسلة هواتف HUAWEI P40، ستواصل هواوى بناء نظام HMS لإثراء نمط الحياة الرقمى لمستخدمى سلسلة الهواتف الذكية .HUAWEI P40

إطلاق مركز أعضاء هواوى HUAWEI Member Center

والعروض الحصرية لمستخدمى سلسلة هواتف HUAWEI P40

يعد مركز أعضاء هواوى HUAWEI Member Center، الذى تم إطلاقه مع سلسلة هواتف HUAWEI P40 عالميا، هو المركز الجديد لمستخدمى هواوى للوصول إلى العروض والخدمات الحصرية وأحدث المعلومات والعروض الترويجية من هواوى، وكل ذلك فى مكان واحد.

ويمكن لعملاء سلسلة هواتف HUAWEI P40 الجدد الوصول إلى مركز أعضاء هواوى الذى تم تحميله مسبقا للاستفادة من العروض الحصرية التالية التى قد تختلف أو قد لا تكون متوفرة فى بعض البلدان: