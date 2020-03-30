قراءة عدادات الغاز والتحصيل إلكترونيا

صرح د. وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط حرصا على الصحة العامة وسيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة

وهى كالآتى:

استخدام موقع الشركة لتسجيل القراءة:

https://www.petrotrade.com.eg/web/enq.htmlاستخدام موقع الشركة للسداد:

https://www.petrotrade.com.eg/web/paymentb.htmlعن طريق منافذ البيع أو التجار الذين يحملون العلامات التالية (فورى – ممكن –– بى –مصارى – خدماتى– أمان).

عن طريق الفون كاش لعملاء البنك الأهلى المصرى.

عن طريق خدمة الرد الصوتى التفاعلى على الموبيل 5727 والأرضى 09000727 (تسجيل قراءة ومعرفة قيمة الفاتورة فقط وخدمة التحصيل سوف يتم تفعيلها قريباً)

تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أى محمول على 1122