انهاء خدمة إمام مسجد بالمنوفية وإبلاغ النائب العام

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة عبد الحميد عبد الرحمن إمام وخطيب مسجد بقرية الخطاطبة التابعة لمركز ومدينة السادات، ووجه مديرية أوقاف بالمنوفية بعمل محضر رسمي ضده، كما كلّف الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف المنوفية، بعمل بلاغ للنائب العام لقيامه بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة.

ووجه «مختار» بصرف مكافأة عاجلة قدرها ألف جنيه للمفتش الذي حرر المخالفة، كان الوزير قد اصدر قراره بناءًا على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية، والتي أفادت بفتح عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد إمام وخطيب، مسجد أولاد علام بقرية الخطاطبة بالمحافظة، وإمامة الناس في صلاة العصر الخميس 26 مارس الماضي، وشرع بإلقاء درس مخالفًا جميع التعليمات.