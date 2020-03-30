بعد تداول فيديو لتكدس ركاب بقطار الزقازيق اليوم… وزير النقل يوجه بزيادة القطارات لتخفيف الزحام

أكدت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بخصوص الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن حدوث بعض التكدسات في قطار رقم 944 القادم من الزقازيق للقاهرة صباح اليوم فقد وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على الفور قيادات هيئة السكك الحديدية بتشغيل قطار مميز باكر من الزقازيق للقاهرة خلف هذا القطار لتخفيف الزحام

وأشار بيان الوزارة أن السكة الحديد ستعلن اليوم عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية لتسهيل حركة نقل الركاب وتجنب وجود ازدحام للركاب داخل القطارات خلال هذه الفترة

وتؤكد وزارة النقل انها تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لامن وسلامة الركاب