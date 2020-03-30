فتوى تُجيز الإفطار في شهر رمضان لمواجهة “كورونا”

أباح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، الإفطار في شهر رمضان، حال إذا نصح الأطباء بذلك، في ظل استمرار فيروس كورونا، قائلًا: “القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم، ويستوجب اتباعهم”، مؤكدا أن الصيام في هذه الحالة سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالصحة، ويصبح حرامًا، ويعاقب عليه العبد بدلًا من الثواب.

وأكد “جمعة”، خلال لقائه ببرنامج « من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن أتباع نصائح الأطباء، فيما له خطورة على حياة الإنسان، واجب ومخالفته حرام، مشيرا إلى أن من لم يطاوع الأطباء فيحتسب عند الله عاصيًا، فشأنه شأن المنتحر.

وأضاف أن أتباع إرشادات الأطباء بالحرص على شرب المياه بشكل مستمر ضرورى، لأن جفاف الحلق قد يعرض صاحبه للإصابة بفيروس كورونا.