اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ في زمن الكوفيد -19

نشر البنك الدولي تقرير حول اقتصاد اسيا والمحيط الهادي في زمن الكرونا ، وذكر التقرير ان الفيرس الذي تسبب في صدمة في العرض والطلب في الصين الان يتسبب في صدمة عالمية وان الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادئ ، التي تتعافى من التوترات التجارية وتكافح جائحة كوفيد 19 ، تواجه الان احتمال حدوث صدمة مالية عالمية وركود، وإن المرونة النسبية للمنطقة ، التي ظهرت خلال الأزمات الأخيرة ، يتم اختبارها مرة أخرى. هل استنزفت الصدمات التجارية والصحية الأخيرة قدرتها على التعامل مع هذه الصدمة الثالثة؟ إن النمو المطرد ، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة ، والتنظيم المالي الحصيف قد مكن العديد من الدول الاسيواية من التعامل مع الهزات العادية. لكننا ما نشهده الان هو مزيجًا غير عادي من الأحداث المدمرة والمعقدة . يبدو أنه لا يمكن تجنب الألم الاقتصادي الكبير وخطر عدم الاستقرار المالي مرتفع في جميع الدول ، لا سيما في البلدان ذات الديون المفرطة. يحتاج هذا الوضع الاستثنائي إلى استجابة استثنائية: عمل وطني جريء ، تعاون إقليمي وعالمي أعمق ، ومساعدة خارجية كبيرة. يركز الجزء الأول من هذا التحديث على COVID-19. بسبب قابلية الانتقال العالية ، وانخفاض المناعة ، وحتى وقت قريب ، التنقل الكبير للسكان ، لقد انتشر الفيروس بسرعة بتكلفة بشرية عالية ومتزايدة و في كثير من الدول يكافح نظام الصحة العامة لمواجهة الحاجة المتزايدة. وجاء التحديث الاقتصادي من البنك الدولي بتركيز على التكلفة الاقتصادية ، والتي هي في نهاية المطاف تكلفة بشرية.

ففي بيئة سريعة التغير ، من الصعب جدًا إجراء توقعات نمو دقيقة. لذلك ، وتوقع تقرير البنك الذي ارتكز علي السناريوهات الاساسية والمصغرة ان أن يتباطأ النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية إلى 2.1 % في خط الأساس وإلى 0.5 %في سيناريو حالة الانخفاض في عام 2020 ، وتوقع أن ينخفض النمو في الصين إلى 2.3 % في خط الأساس و 0.1 في المائة في سيناريو الانخفاض في عام 2020 ، من 6.1 % لعام 2019. وسيسمح احتواء الوباء بالانتعاش المستدام في المنطقة ، على الرغم من أن المخاطر على التوقعات من ضغوط السوق المالية ستظل مرتفعة.

واشار التقرير الي الاثر الخطير لصدمة كوفيد -19 علي الفقر حيث يقدر التقرير أنه بموجب سيناريو النمو الأساسي ، سيقل عدد الأشخاص الذين سيخرجون من الفقر في جميع أنحاء المنطقة في عام 2020 بنحو 24 مليون نسمة عما كان سيكون عليه في غياب الوباء (باستخدام خط الفقر البالغ 5.50 دولارًا أمريكيًا في اليوم). إذا تدهور الوضع الاقتصادي أكثر ، وساد سيناريو الانخفاض ، فمن المقدر أن يزداد الفقر بنحو 11 مليون شخص. قدرت التوقعات السابقة أن ما يقرب من 35 مليون شخص سيخرجون من خط الفقر من الفقر في شرق اسيا في عام 2020 ، بما في ذلك أكثر من 25 مليون شخص في الصين وحدها.

قالت فيكتوريا كواكوا ، نائبة رئيس منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ: ” تواجه بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ التي كانت تواجه بالفعل توترات التجارة الدولية وتداعيات انتشار COVID-19 في الصين صدمة عالمية”. البنك العالمي. “الخبر السار هو أن المنطقة لديها نقاط قوة يمكنها الاستفادة منها ، ولكن سيتعين على الدول أن تتصرف بسرعة وعلى نطاق لم يكن يتخيله من قبل”.

من بين الإجراءات التي أوصى بها التقرير الاستثمارات العاجلة في قدرات الرعاية الصحية الوطنية والتأهب على المدى الطويل. كما يقترح التقرير اتخاذ نظرة متكاملة لسياسات الاحتواء والاقتصاد الكلي. من شأن التدابير المالية المستهدفة – مثل الإعانات لأجور المرضى والرعاية الصحية – أن تساعد في الاحتواء وتضمن ألا يترجم الحرمان المؤقت إلى خسائر طويلة الأجل لرأس المال البشري.

“بالإضافة إلى الإجراءات الوطنية الجريئة ، فإن التعاون الدولي الأعمق هو العلاج الاقتصادي الأكثر فعالية ضد هذا التهديد. وقالت أديتيا ماتو ، كبيرة الاقتصاديين لشرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي ، إن دول شرق آسيا والمحيط الهادئ وأماكن أخرى يجب أن تحارب هذا المرض معًا ، وأن تبقي التجارة مفتوحة وتنسيق سياسة الاقتصاد الكلي .

ويدعو التقرير إلى تعاون دولي وشراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود لزيادة إنتاج وتوريد الإمدادات والخدمات الطبية الرئيسية في مواجهة الوباء ، ولضمان الاستقرار المالي في أعقاب ذلك. والأهم من ذلك ، يجب أن تظل السياسة التجارية مفتوحة حتى تتوافر الإمدادات الطبية وغيرها لجميع البلدان ، بالإضافة إلى تسهيل الانتعاش الاقتصادي السريع في المنطقة.

واضاف التقرير توصيات سياسية أخرى تتعلق بسياسة تسهيل الائتمان لمساعدة الأسر على تخفيف استهلاكهم ومساعدة الشركات على تحمل الصدمة الفورية. ومع ذلك ، نظرًا لإمكانية حدوث أزمة ممتدة ، يشدد التقرير على الحاجة إلى ربط هذه بالتدابير الرقابية ، خاصة وأن العديد من البلدان في منطقة شرق إفريقيا تحمل بالفعل عبءًا كبيرًا من ديون الشركات والأسر. بالنسبة للبلدان الأكثر فقراً ، سيكون تخفيف عبء الديون ضرورياً ، بحيث يمكن تركيز الموارد الحاسمة على إدارة الآثار الاقتصادية والصحية للوباء.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على خطر الوقوع في الفقر بين الأسر التي تعتمد على القطاعات المعرضة بشكل خاص لآثار COVID-19 ، مثل السياحة في تايلاند وجزر المحيط الهادئ ، والتصنيع في كمبوديا وفيتنام ، وبين الأسر التي تعتمد على العمل غير الرسمي. في جميع البلدان. يأتي تأثير COVID-19 في بعض البلدان على رأس العوامل الخاصة بكل بلد ، مثل حالات الجفاف (تايلاند) أو صدمات السلع (منغوليا). في دول جزر المحيط الهادئ ، تخضع التوقعات لعام 2020 لمخاطر كبيرة بسبب اعتماد اقتصاداتها على المنح والسياحة والواردات.