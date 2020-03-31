إضاءة هرم خوفو برسالة ” ابقى بالمنزل”

قامت وزارة السياحة والآثار أمس بإضاءة هرم خوفر الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة, في رسالة الي الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم، وأيضا في رسالة تحية وشكر للقائمين علي حمايتنا ومكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية علي واجهة الهرم: خليك في البيت احمي نفسك تحية للقائمين علي حمايتنا ومن أمام هرم خوفو.

أعرب د. خالد العناني وزير السياحة والآثار أمام وكالات الأنباء العالمية التي حرصت على دعوتها وزارة الدولة للإعلام ، عن حرص الدولة علي توجيه هذه الرسائل الي الشعب المصري وجميع شعوب العالم من أمام هرم خوفو الأكبر , العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، للبقاء في منازلهم وحماية أنفسهم وأهلهم ،

مضيفا الي أنها أيضا رسالة تحية وشكر وإجلال للقائمين علي حمايتنا ومكافحة المرض والفيروس، ففي الوقت الذي نجلس فيه في منازلنا هناك أناس اخرين من أطباء وممرضين وعاملين في المستشفيات ينقذون أرواح المرضي ويقومون بأعمال الحماية والوقاية وآخرين يعكفون علي حمايتنا وحراستنا. وفي نهاية كلمته تمني وزير السياحة والآثار الشفاء والسلامة والصحة للشعب المصري وجميع شعوب العالم.