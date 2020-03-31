محافظ القاهرة يتابع تطبيق الحظر بأحياء العاصمة

قام اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة بجولة تفقدية لأحياء العاصمة أمس, لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتطبيق قرار حظر التجوال, الصادر من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد, بدأها بمنطقة وسط المدينة ثم شبرا والساحل وشارع الترعة البولاقية ودوران شبرا وشارع شبرا ثم مناطق حدائق القبة وميدان عبد القادر الجيلاني وشارع المطرية بالزيتون وصولاً إلى ميدان المطرية.

وأثنى محافظ القاهرة خلال الجولة على الجهد الذي تبذله مديرية أمن القاهرة في تنفيذ قرار الحظر مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتنفيذ القرار من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة. كما أشاد المحافظ بإلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ووعيهم بأهمية مساندة الدولة في مجابهة انتشار الفيروس, ورافق المحافظ فى جولته نائبيه للمنطقتين الشمالية والشرقية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.