عبر تقنية الفيديو كونفرانس: وزير الرى يتابع اجراءات الاستعداد لموسم أقصي الاحتياجات

عقد الدكتور “محمد عبد العاطي ” وزير الموارد المائية والرى, إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات الوزارة بأجهزتها المختلفة, للوقوف علي الإستعدادات الخاصة بموسم أقصي الاحتياجات والأمطار المحتملة , وإستيعاب أية تصرفات أثناء موسم أقصي الإحتياجات, ويأتى ذلك تزامناً مع تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة من خلال كافة أجهزتها التنفيذية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وعرض د.رجب عبد العظيم موقف التنسيق اليومي مع كافة قطاعات وهيئات الوزاره وموقف ادارة المياه والتجهيز لموسم اقصي احتياجات وقدم المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقريراً عن أعمال الهيئة خلال فترة الأمطار والسيول الأخيرة وأفاد سيادته الى أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة ٨٢٪ ( أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى والمصارف العامة بالاضافة الى السحارات والكبارى), وتم الانتهاء من تسليم سحارة مصرف المحسمة والمسار إبتدائياً.

وأشار سيادته الى أنه من المستهدف بخطة الهيئة نزع الحشائش بأطوال ٣٨.٦٨ الف كم وقد تم تنفيذ أجمالى أطوال ٢١.٩٥٠ كم حتى تاريخه بنسبة ٥٦.٧٤٪ وكذلك من المستهدف تنفيذ أعمال تجريف للمصارف بأطوال ١٨.٠٨٥ مليون متر مكعب وتم تنفيذ ٨.٤٠٣ مليون متر مكعب بنسبة ٤٦.٤٦٪ و وجميع المصارف حاليا بحالة جيدة وجاهزة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات.

وقام المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الري بإستعراض أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها وإستعرض سيادته المجهودات المبذولة بخصوص متابعة أعمال تكريك بحر يوسف لزيادة قدرته الاستيعابية وكذلك أعمال تأهيل الترع بكلا من بنى سويف واسوان وأكد الدكتور عبدالعاطى علي ضرورة إستمرار أعمال التطهيرات ونزع الحشائش, وبالأخص بأحواض المص والطرد لمحطات الرفع علي المصارف الزراعية, وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المحلية بالمحافظات, لزيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات من علي المجاري المائية.

وتجدر الإشارة الى انه تم التأكيد علي سرعة الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق التابعة للوزارة كحديقة النيل بالقناطر الخيرية وتطوير واجهات النيل لمناطق أبو الفدا بالزمالك ومفيض والي بالجيزة علي غرار ما تم تنفيذه من حدائق ومتنزهات مثل حديقة عفلة وحديقة علوم الطفل وغيرها من الحدائق ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة حيال تطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة لها.

وإستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال المصلحة والاجراءات التى تمت لمواجهه موسم الامطار والسيول خلال العام المالى الحالى وأفاد سيادته أنه تم تجهيز وتجربه عدد 72 وحدة طوارئ (كهرباء – ديزل) بالمحطات الواقعة بالدلتا وتم الانتهاء من اصلاح عدد (10 ) وحدات طوارئ لاين شافت تصرف (1 م3/ث- 2 م3/ث ) وعدد (2) وحدة طوارئ ثابته كهرباء وعدد (3) وحدات طوارئ ديزل بمعرفه المصلحه وتم تأهيل خطوط التغذيه الكهربائيه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة 11.2 مليون جنيه مصرى.

وأفاد سيادته أنه تم الانتهاء من أعمال ترميمات ورفع أرصفه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة أجماليه 8.9 مليون جنيه وأكد سيادته على أنه يتم تجربه جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا والتواصل مع شركات الكهرباء والتأكيد على جاهزيه جميع خطوط التغذية الكهربائية ووضع جميع وحدات الطوارئ المتنقله ومراكز الطوارئ فى حالة استعداد تام للتحرك فى اى مكان.

واستعرضت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة وإستعرضت سيادتها معدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف حيث تم تنفيذ ٧٥% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي واستعراضت سيادتها موقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية وكذا مشروعات تنمية شمال سيناء ، ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة المتابعة اليومية من قِبل قيادات الوزراة لموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية ووجه بقيام قطاع التخطيط باعادة ترتيب أولويات الاستثمارات و توزيعها بين قطاعات الوزارة المختلفة طبقا والمستجدات ومعدلات التنفيذ في الفترة للمستجدات خلال الفترة لقادمة وذلك بما يعظم العائد من هذه الاستثمارات.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات الممولة بقروض أجنبية وموقف السحب منها وقام المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى باستعراض موقف توزيع المياه وتوفير الاحتياجات المائية للزراعة وكافة الاستخدامات الاخرى وقدم سيادته تقريرا عن خطط ادارة المياه خلال الفترة الماضية والمقبلة وكذا تقرير عن اعمال التأهيل المقترحة فى المرحلة التانية فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل الترع المتعبة وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائي والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كماً ونوعاً ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع , وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75%, بالإضافه الى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة, وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين.

وقام السيد المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات بتقديم تقريرا عن اعمال تأمين القناطر التى تتم حاليا وعن متابعة تشغيل القناطر الكبرى والأهوسة فى ضوء إتخاذ الاجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا بما لا يؤثر على حركة الملاحة النهرية أو التأثير على تلبية الإحتياجات المائية. وقام السيد المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى بإستعراض مجهودات القطاع فى تنفيذ اعمال تأهيل مخرات السيول التى تضررت من موجة الامطار والسيول التى ضربت البلاد مؤخرا وأهمها المخرات الموجوده بمحافظات المنيا وبنى سويف وحلوان.