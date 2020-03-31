تخصيص 27 مدرسة لصرف المعاشات تجنباً للزحام بالأسكندرية

قرر اللواء “محمد الشريف” محافظ الإسكندرية تحديد مجموعة من مدارس المحافظة لصرف المعاشات للحد من التكدس والازدحام تجنباُ من انتشار فيروس كورونا , وذلك بالتنسيق بين هيئة البريد المصرية بالإسكندرية ومديرية التربية والتعليم , وقد وافق يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية على تحديد عدد 27 مدرسة بأحياء المحافظة وتم صرف المعاشات من خلالها كل طبقا لتوزيعه الجغرافي.

من جانبه أعلنت، إدارة فندق هيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، انتهاء إجراءات فترة الحجر الصحي والتي بلغت 14يوما للنزلاء والموظفين وذلك بعد ثبوت سلبية التحاليل الخاصة بهم لفيروس كورونا المستجد ,كما أشاد نزلاء الفندق بجهود الإدارة نحو التعامل الاحترافي والواضح والشفاف معهم خلال فترة الحجر الصحي التي طبقتها وزارة الصحة عليهم، لمدة 14 يوما.

قد بزلت وزارة الصحة في الإسكندرية برئاسة الدكتور علاء عثمان، مجهودا فائقا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في التعامل الراقي مع إدارة الفندق الذي تعامل بشكل فريد بشفافية ووضوح، مع جميع النزلاء والعاملين والموظفين، حيث كان الجميع بمستوى المسئولية منذ اللحظات الأولى , وأكد أحمد سلامة مدير عام فنادق هيلتون في الإسكندرية، تعقيم كافة غرف فندق هيلتون جرين بلازا مرتين خلال فترة الحجر تعقيما شاملا بما يُطمئن أهل الإسكندرية الراغبين في ارتياد الفندق، وأنه لم يعد هناك ما يدعوا للقلق، حيث يجري اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتعقيم وأجهزة قياس الحرارة بشكل مستمر , وأضاف “سلامة” نطمئن أهل الإسكندرية ومحبي الخدمة في جرين بلازا، بمعاودة النشاط بعد أن أكد مسئولي الصحة، كفاءة الأماكن بعد الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.

وأوضح “سلامة” يتم التعامل بشفافية وضوح، قائلا: “كل ما كان يهمنا ويشغلنا هو الحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين في الفندق في المقام الأول ” وأشار، مدير عام فنادق هيلتون في الإسكندرية، إلى أنه من المتوقع مع زوال تلك الجائحة عن مصر، افتتاح المطعم الكبير الإسكندر، بالفندق، والذي يُعد الأول من نوعه في الإسكندرية. من جانب اخر قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، إن الفريق كامل الوزير وجه بحصر حجم الطلب اليومي أو الأسبوعي المقترح من الوقود ذي نسبة انبعاثات كبريتية لا تتجاوز 0.5 %، وذلك لدراسة إمكانية توفير المنتج بالتنسيق مع وزارة البترول ويُذكر أن هذا المنتج تم إنتاجه بمنطقة السويس، ويمكن نقله للقيام بعمليات تموين السفن بمنطقة الإسكندرية حال وجود طلبات تموين.