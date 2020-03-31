بعد قرار استبدال الامتحانات بمشروع بحثى:100جنيه متوسط سعر المادة الواحدة فى “السايبرات”

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى شكاوى اولياء الامور من استغلال بعض معلمى الدروس الخصوصية، الذين قاموا بالاشترك مع مراكز خدمات الانترنت “السايبرات” لبيع المشروع البحثى المطلوب من الطلاب بسنوات النقل وذلك بعد قرار وزير التعليم د.طارق شوقى، بعدم إجراء امتحانات نظامية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي في نهاية العام الدراسي الحالي، والاكتفاء بعمل بحث لكل مادة.

واكد اولياء الامور، ان تكلفة البحث للمادة الواحدة تصل الى 50 جنيها و 100 جنيه وفى بعض المناطق تصل الى 200 جنيه للمادة الواحدة، مؤكدين انهم مضطرون الى اللجوء الى “السايبرات” لشراء مشروع البحث خاصة فى ظل عدم توافر الشبكات القوية للانترنت لتفعيل الخدمة خاصة بالقرى والنجوع والأحياء الشعبية.

كما اكد بعض اولياء الامور انهم لم يجيدوا تقنية التعامل مع الانترنت كما انهم ليس لديهم معلومات بطريقة عمل البحث او المشروع ، بالاضافة الى ان الطلاب لم يتدربوا على هذه النوعية من المشاريع من قبل سواء فى المدرسة كجزء من التعليم او كنشاط مدرسي.