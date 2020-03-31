 طلاب أولى ثانوى يستعدون لـ”الامتحان التجريبي”.. وتخوفات من “وقوع السيستيم”

يستعد طلاب الصف الاول الثانوى لاجراء الامتحان التجريبي والمقرر يوم السبت الموافق 5 ابريل الجارى، ومن المؤكد ان يؤدى الطلاب الامتحان من المنزل باستخدام التابليت على ان يكون هذا الامتحان بدون نجاح او رسوب، والهدف منه ان يتدرب الطالب على حل الامتحانات بالتابلت ويعرف شكل وطريقة الأسئلة.

واكد عدد من الطلاب، ان لديهم تخوفات من “وقوع السيستيم” اثناء تأدية الامتحان نظرا للضغط على شبكة الانترنت كما حدث بالتيرم الاول، بالاضافة الى انه من الصعب عمل محضر اثبات حالة فى حال واجهتهم اى مشكلة اثناء تأدية الامتحان باستخدام جهاز التابليت نظرا لانه يتم من المنزل.

واكد اولياء الامور، ان بعض الطلاب استلموا اجهزة التابليت خلال التيرم الثانى وبالتالى لم يكن لديهم الوقت الكافى للتدريب على استخدامه او تشغيله، كما اشتكى عدد من الطلاب بمدرسة العجمي الثانوية بنات بالاسكندرية التابعة لإدارة العجمي بأنهم لم يستلموا التابليت.

كما اشار اولياء الامور، الى ان بعض الاسر التى لديها قدرة مادية سيكون لديها الفرصة فى ان يحصل ابناؤها على اعلى الدرجات من خلال ان مساعدة المعلمين لهم اثناء تأدية الامتحان بمقابل مادى الامر الذى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.