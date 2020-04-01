اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في لـ”الأهالي”خطة شاملة لمواجهة فيروس كرونا ومتابعة تنفيذ كافة القرارات

رفع الإشغالات التي تعوق الطرق وتسهل للمواطنين ممارسة حياتهم اليومية

الحفاظ على أملاك الدولة ومواجهة حالات التعدي بكل حزم حوار- عبد الحي عطوان

من أزمة الجو السيئ، وانتشر فيروس كرونا ومتابعة المشروعات واحتياجات المحافظة، إلي الحملات على الأسواق وضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار، ومتابعة الحالات الصحية وبين شكاوي المواطنين حملنا همومًا كثيرة في طيات هذا الحوار مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وضعنا كافة الأسئلة التي تشغل بال المواطن أمامه وأجاب دون تحفظ على سؤال واحد، كان اللقاء مثمرا يحمل البشري للعمالة غير المنتظمة التي تم عمل حصر لها في ظل ما يتم من إجراءات لمواجهة فيروس كرونا حيث أكد أنه تم وضع ميزانية وسيتم الصرف بداية من 27 مارس الجاري..

•• انتشار عدد كبير من الأسواق العشوائية بمناطق مختلفة في المحافظة هل هناك خطة لمواجهة الحد من تجمعات المواطنين؟

• لدي خطة لمواجهة ذلك، ومن هنا أؤكد للجميع أن العشوائيات تقضى دائما على جهود الدولة في خطة التطوير الحضاري، وقد تم التنبيه على رؤساء المدن بضرورة رفع الإشغالات التي تعوق الطرق وتسهل للمواطنين ممارسة حياتهم اليومية وعلى سبيل المثال سوق مدينة ناصر بالتعاون بين حي شرق سوهاج، وشرطة المرافق، والأجهزة الأمنية، والأهم من ذلك منع عودة الإشغالات مرة أخرى لتيسير حركة المواطنين وخلال جولاتي احرص على اللقاء مع بعض البائعين الجائلين للتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بحدود المحلات التجارية وعدم التعدي على حرم الشارع والرصيف قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدى وتحرير، وسيتم نقل السوق إلى منطقة أرض مصنع البيبسي، عقب تجهيز المنطقة ليكون سوقا حضاريا مناسبا، حيث أن السوق الحالي يقع وسط كتلة سكانية مما يسبب الإزعاج الشديد وذلك من الباعة والسوق بوضعه الحالي.

•• في ظل التطور الراهن لفيروس كورونا على الصعيد المحلي والعالمي، ما هي التدابير التي اتخذتها المحافظة في مواجهة الفيروس والطرق الوقاية عدم انتشاره في سوهاج؟

• هناك خطة شاملة على مستوي أجهزة الدولة التي تولي اهتماما لمواجهة هذا الفيروس حيث يتم التنسيق على أعلي مستوي بين القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزارات بالإضافة إلي قواتنا المسلحة، والتي دائما هي الحصن للدولة كذلك داخل المحافظة هناك التنسيق الكامل بين مديرية الصحة والسكان، ومديرية الزراعة بشأن البدء في أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والهيئات العامة، والأماكن الخاصة بدائرة المحافظة، والمتابعة الدورية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات لأعمال التطهير والتعقيم وأنه لا مجال للتهاون في التصدي لفيروس كورونا، وإن المحافظة حريصة على مشاركة أجهزة الدولة في تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا، وتم إصدار التعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة بتوفير الدعم اللازم والمشاركة في عملية التطهير .

•• وما الإجراءات الاحترازية؟

• بناء على قرارات رئيس الوزراء تم متابعة عدة قرارات هامة منها حظر استعمال الشيشة بالمقاهي العامة والكافيهات، بنطاق المحافظة، وأنه في حالة عدم الالتزام بالحظر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على إنه سيتم غلق المقاهي والكافتيريات التي لا تتبع التعليمات وفصل المرافق عنها، وألزمت الجهات المختصة تنفيذ القرارات كلا فيما يخصه، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره 16 مارس الجاري، نظرا للظروف الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا في نفس الوقت تم إغلاق 23 مركزا للدروس الخصوصية و4 حضانات أطفال خلال حملات موسعة شنتها الوحدات المحلية لمراكز “طما وحى شرق وجهينة” بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احترازي لمواجهة فيروس بالإضافة إلى الحملات المستمرة فقد تم غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية خلال حملة موسعة بمركز ومدينة طما، وتشميع عدد 13 مركزا آخرين بحي شرق سوهاج، بالإضافة إلى إغلاق 4 مراكز، و 4 حضانات أطفال بمركز ومدينة جهينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

•• هل تم تنفيذ القرار الرئاسي بتقليل عدد العاملين بالدولة،؟

• بالفعل تم إصدار قرار بتخفيض الإعداد وذلك عن طريق تقسيم عدد العاملين بالمصالح والهيئات والتربية والتعليم للنصف، أيضا إعطاء الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة إجازة استثنائية 15 يوما طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م، وذلك لموظفي الجهاز الإداري للدولة وهى إجازة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والمستهدف من تلك الإجازة، الأشخاص أصحاب الإعاقات “البصرية، ومستخدمي الكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية ـ كذلك مستخدمو العكاكيز المزدوجة، والبتر في الأطراف السفلية، الشلل الدماغي، وذوي الإعاقات الذهنية والمزدوجة .

•• في ضوء تلك الأزمة الحالية كيف يتم متابعة الشكاوى للمواطنين ؟

• متابعة شكاوى المواطنين تتم يوميا إلكترونيا في ظل عدم قدرة المواطنين القدوم إلى مكتب ديوان المحافظة من جراء انتشار فيروس كرونا حيث تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا، وإرجاء اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيًا إلى وقت لاحق، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، بالإضافة إلى منع الأنشطة الاجتماعية، تحسبا لمنع انتقال العدوى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين و إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة تستقبل الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال خدمة الواتس بالإدارة ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣، ومن خلال أيضا مبادرة ” صوتك مسموع” 15330ـ واتس 01150606783

•• هل هناك خطة لضبط الرقابة على الأسواق ومنع احتكار التجار لبعض السلع وهل هناك تنسيق بين مديرية التموين، وحماية المستهلك؟

• نعم هناك خطة ومتابعة يومية للأسواق والرقابة على الأسعار وهناك تنسيق تام بين الجهات المعنية في هذا الأمر حيث تم تحرير 40 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة موسعة لهيئة الرقابة الإدارية بسوهاج بالتعاون مع مديرية التموين، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، للمرور على المخابز والأسواق ومحطات الوقود بمركز ومدينة دار السلام، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ووصول الدعم إلى مستحقيه، أيضا خلال حملة أخرى على عدد من المخابز بمركز دار السلام تم تحرير عدد 27 محضرا متنوعا ما بين توقف عن الإنتاج، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وبالتفتيش على الأسواق ومحطات الوقود أسفر عن تحرير عدد 13 محضرا متنوعا منها 7 محاضر جنح لمحلات تجارية لعدم إعلان عن الأسعار، ومحضر غلق مستودع بوتاجاز.

•• ما الرؤى الجديدة التي تتبناها لتطوير المحليات داخل محافظ سوهاج من خلال المشروعات الممولة من البنك الدولي والحكومة المصرية؟

• نريد أن نعمل على توسعات تنموية أكثر لاستيعاب التوسعات السكانية المستقبلية، حتى لا نتعثر في منتصف الطريق، ونوفر على أنفسنا عملا وجهدا في الصيانة وتصليح الأعطال .

•• ما مدى تنفيذ مبادرة حياة كريمة ؟

• تم عقد عدة اجتماعات بلجنة المتابعة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وبرنامج تنمية صعيد مصر في مسار واحد لتحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم تقديم الدعم الفني للمشروعين، يتم ذلك من خلال استكمال جولات التفقدية الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ بالنزول على أرض الواقع ومتابعة المشروعات على الطبيعة لمواصلة الجولات السابقة في قرى مركزي سوهاج، والبلينا كما تم إلزام جهات الإسناد والتنفيذ بالإسراع في الإجراءات للانتهاء من المشروعات، وفقا للجداول الزمنية المحددة وخدمة أهالي القرى الأكثر احتياجا .

•• هل للمحافظة في الوقت الراهن خطة طوارئ لمواجهة مخاطر السيول جراء التقلبات الجوية المحتملة؟

• المحافظة تتابع تعليمات هيئة الأرصاد على مدار الساعة، فحين حذرت هيئة الأرصاد الجوية بمنخفض جوي الذي حدث، وقد يتحول إلى عاصفة ترابية تصل سرعات الرياح فيها إلى أكثر من 70كم/ساعة، وكميات أمطار تتعدى 20 إلى 1 حيث تم التنبيه والتوعية ووضع كافة إمكانيات المحافظة تحت بند الطوارئ، والحمد لله مرت هذه الأزمة بسلام .

•• ما الإجراءات التي اتخذت لرفع المعاناة عن للعمالة اليومية في ضوء قرارات مجلس الوزراء ؟

• النسبة للعمالة غير المنتظمة وغير المسجلين فإن وزارة القوي العاملة خصصت موقعها الإلكتروني للتسجيل عليه، حيث يمكن لكل عامل غير منتظم وغير مؤمن عليه تسجيل بياناته علي الموقع الرسمي للوزارة، وقد أنهت القوي العاملة بالمحافظة إجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بسوهاج لعدد 3868 عامل غير منتظم بإجمالي مبلغ مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف جنيه تستحق الصرف من يوم 29 مارس الحالي وحتى 27 أبريل المقبل، ويتم صرفها من أي مكتب بريد علي مستوي الجمهورية .

•• هل هناك خطوات للتصدي عل التعديات على أملاك الدولة ؟

• تم التشديد على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة اليقظة التامة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء وإزالتها فورا، وتطبيق القانون بكل حزم وكذلك التنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى، وهناك قرارات مشددة الوحدات المحلية بالإزالة فورية لكافة التعديات حيث تم إزالة لـ 53 حالة تعدي وبناء مخالف، خلال الأسبوع الماضي، وتطبيق القانون بكل حزم .

•• وما موقف المحافظة وإلغاء العمرة بعد إغلاق الحرم المكي وأصبح موقف الحج هذا العام أمرا معقدا؟

• القرعة التي أجرتها مديرية أمن سوهاج قد تقدم لها 1680 مواطن ومواطنة، من جميع مراكز المحافظة، قد تم اختيار 337 حاجا، من بينهم 38 من كبار السن، كما تم اختيار 93 آخرين على قائمة الاحتياطي. وبعد إيقاف الحج والعمرة للظروف الاستثنائية وانتشار كورونا ستتخذ المحافظة إجراءات خاصة لحفظ حقوقهم.