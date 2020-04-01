أزمة كورونا تكشف محنة الفقراء مع عمليات الحذف العشوائى للبطاقات التموينية

جودة عبدالخالق: الأجور الحقيقية انخفضت ..وقيمة الدعم مع زيادة معدلات التضخم

رشاد عبده: عمليات الحذف محاولة لتوفير النفقات على حساب المواطنين الغلابة

كتبت: نجوى ابراهيم

فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار اغلب السلع الغذائية واختفت فيه مطهرات التنظيف أعلنت وزارة التموين عن طرح منتجات شركة السكر من الكحول الإيثيلي «قسمة» و«الشبراويشي و«كولونيا 555» في المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى الكحول الإيثيلي باسعار مناسبة, وأعلن وزير التموين عن توفير كافة السلع والكمامات وصرفها لحاملى البطاقات التموينية باسعار معقولة ..يأتى ذلك فى الوقت الذى اقدمت الحكومة على حذف عدد كبير من المستحقين للبطاقات التموينية بلغ نحو 3,5 مليون مواطن تحت دعوى انهم غير مستحقين وذلك وفقا لشروط ومعايير وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية ووصفها خبراء الاقتصاد بأنها غير عادلة ..

وتستهدف الحكومة أن يصل عدد المستحقين للدعم الى 63 مليون مستحق لدعم السلع التموينية بمعدل 50 جنيهاً شهرياً للمواطن لـ4 أفراد مقيدين بالبطاقة، وما زاد على ذلك 25 جنيهاً للفرد شهرياً، وذلك بدلاً من 70 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية فى السنة المالية السابقة ، وحتى عدد بطاقات التموين سوف يتقلص الى 16 مليون بطاقة بدلاً من 20 مليوناً وفقا للارقام الواردة فى الموازنة العامة للدولة 2019/2020 .

الأوضاع الاجتماعية

واذا كانت الحكومة تنظر الى الدعم من الناحية المالية وتعمل على خفض قيمته فى الموازنة العامة للدولة فانها تتجاهل الاوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين الناتجة عن سياسات الاصلاح الاقتصادى فهناك نحو 32,5 مليون فقير, واكثر من 30 مليون مواطن معرضون للانزلاق تحت خط الفقر بحسب تقرير الدخل والانفاق الصادر عن جهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.

واذا كانت الحكومة جادة فى رفع المعاناة عن المواطنين فى ظل أزمة كورونا وقادرة على توفير الحد الادنى من المستلزمات والسلع لكل بيت فما الذى يمنعها من الاعلان فورا عن عودة البطاقات المتوقفة والتى تم حذفها عشوائيا لجميع المواطنين, وبعد مرور هذه الازمة يتم اعلام المواطن سبب حذفه لتقديم ما يفيد ذلك قبل الحذف ..عودة البطاقات التموينية المحذوفة سوف يضبط الاسواق, ويحمى المواطنين من جشع التجار, كما ان تعميم البطاقات اختراع راسمالى أقدمت عليه دول راسمالية أثناء الحرب العالمية لتوفير الحد الادنى للناس وطبقته مصر الى أن تم تقليصه فى الشكل الحالى لبطاقات التموين .

دعم الفقراء

يؤكد د. “جودة عبدالخالق “وزير التضامن السابق واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الدعم مرتبط بوجود الفقر فى المجتمع حتى فى المجتمعات الرأسمالية , فهو ليس بدعة مشيرا الى أن اتساع الفقر فى مصر نتيجة اتباع سياسات اقتصادية خاطئة، لافتا الى ان الحكومة من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة سعت الحكومة للحصول على قروض من كل اتجاه, وحملت الطبقات الفقيرة تكاليف ما يسمى بالاصلاح بدليل أن الميزانية المخصصة لبند الاجور فى موازنة العام الحالى تقدر ب 262 مليار جنيه ارتفعت عن العام الماضى بنحو 10 % فى حين ان معدلات التضخم ارتفعت الى اكثر من 13% وهذا يعنى ان زيادة الاجور اقل من معدل التضخم وبالتالى فإن الاجور الحقيقية التى يحصل عليها العاملون انخفضت, وفيما يخص الدعم والذى يقدر فى موازنة الدولة بـ 330 مليار جنيه يمثل نحو 23% من المصروفات اى ان قيمته ثابتة مقارنة بالاعوام السابقة، وبالتالى فان قيمته انخفضت مع ارتفاع الاسعار، وزيادة معدلات التضخم, وهذا يعنى أن ما تقدمه الحكومة من دعم نقدى او عينى مشروط او غير مشروط انخفضت قيمته .

وأكد د”جودة” أن ما يحصل عليه الفقراء من دعم قيمته تتآكل من خلال السياسة المالية التى تتبعها الحكومة. وتعليقا على شطب افراد من بطاقات التموين وايقاف معاشات الضمان الاجتماعى ومعاشات تكافل وكرامة للكثير من المستحقين بدعوى مراجعة البيانات، وحذف غير المستحقين قال د”جودة”: الحكومة تضحى بالفقراء فى سبيل سداد ديونها ودفع فوائد هذا الدين.

توفير نفقات

اما د”رشاد عبده”الخبير الاقتصادى- فأوضح أن عمليات الحذف التى قام بها وزير التموين كانت محاولة منه لتوفير النفقات فهو يحاول أن يخدم الدولة على حساب المواطنين الغلابة بدليل أن الرئيس قرر عودة عدد كبير من المستبعدين من منظومة الدعم لافتا الى أن المواطنين الفقراء ومحدودى الدخل لهم الحق فى بطاقات التموين, اما غير المستحقين فيجب عليهم من تلقاء انفسهم التقدم بطلب لحذف انفسهم، خاصة ان هناك الكثير من رجال الاعمال لديهم بطاقات تموينية .وطالب وزير التموين بان يكف عن تصريحاته بين الحين والاخر بشأن تحديث البيانات لافتا أن الهدف منها ايقاف البطاقات لخمسة أو ستة أشهر ودوخة المواطن من اجل استعادة البطاقة المتوقفة مشددا على أن دور الوزراء هو خدمة الجماهير وليس تعذيبهم .

إعادة النظر

ومن جانبه اكد د”فرج عبدالفتاح” الخبير الاقتصادى- على ضرورة إعادة النظر في محددات الاستبعاد التي يجري على أساسها استبعاد غير المستحقين للدعم, وضرورة تنفيذ وزارة التموين وعودها باضافة المواليد, واضافة الزوجة المحرومة الى بطاقة الاسرة او بطاقة الزوج, موضحا أن دعم المخصص لبطاقات التموين يصب فى صالح المواطن الفقير ويهدف الى تخفيف العبء عن المواطنين .

دخل الأسرة

وأوضح د”شريف الدمرداش” الخبير الاقتصادى ان لدينا نحو 90% من السكان يعانون من ارتفاع الاسعار, وليس معنى أن دخل الاسرة يزيد على ألف أو الفي جنيه ان الاسرة تحيا حياة كريمة ولا تحتاج للدعم سواء الدعم السلعى أو النقدى, فكلنا نتفق أن الاسر المكونة من اربعة أو خمسة افراد تحتاج الى دخل شهرى لا يقل عن 5000 جنيه, حتى تستطيع توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة.

وتابع الدمرداش فى ظل الظروف الطاحنة التى يمر بها المواطن,لا يمكن استبعاد أحد من منظومة الدعم فالكل يحتاج, ولكن المشكلة أن الامكانيات المادية للدولة لا تمكنها من ذلك, فهى مضطرة لعمليات التنقية نظرا لعجز الموازنة العامة للدولة.

وتابع د”الدمرداش” عمليات التنقية لابد أن تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة نستطيع من خلال تحديد المستفيدين وغير المستفيدين, فضلا عن ضرورة وضع معايير عادلة وواقعية تتناسب مع غلاء الاسعار لتحديد غير المستفيدين.

توفير السلع

فيما أكد العربى أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين ان الدولة تحاول توفير السلع لكافة المواطنين حتى غير المقيدين بمنظومة الدعم السلعى باسعار معقولة من خلال منافذ التوزيع التابعة لها وفروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية, واتصور انه بعد الازمة الراهنة ممكن مناقشة هذا الاقتراح, خاصة ان هناك فئات تستحق الدعم ولكنها لا تحصل عليه لانهم لا يملكون بطاقات تموينية ومنهم الاطفال منذ 13 عاما وهم المواليد منذ عام 2006 وحتى الآن, اما الان فهناك اجراءات اخرى تتخذها الدولة منها صرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات وتعويض العمالة الموسمية واحكام السيطرة على الاسواق.