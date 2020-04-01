” كورونا ” تولد حلولا من رحم الأزمة..تطبيق منظومة “التعليم عن بعد” درس مستفاد يحتاج إلى آليات

،، لم تكن ازمة انتشار فيروس ” كورونا ” المستجد، كلها سلبية، فهناك من يستفيد من تلك العبرة بالفعل، ويتلّقى تلك الدروس بقلب واعٍ، وذهن متفتح، ومنهم من لا يُلقي لها بالاً، وكلما عظم وقع التجربة كانت الدروس المستفادة منها أكبر، وعلى مستوى الملف التعليمى، اكد بعض المعنيين انه قد جاءت الفرصة وحان الوقت لجنى ثمار المنظومة التكنولوجية التى جرى الاستثمار فيها على مدار السنوات الماضية، والتى تتضح إيجابياتها حالياً مع أزمة كورونا، كتوقعين ان تكون هي المستقبل، والعلامة الفارقة في منظومة التعليم المصري، خاصة وأن محتوى بنك المعرفة الموجود يغطي المرحلة الابتدائية وصولاً إلى الثانوية العامة،،

ويرى خبراء تعليم ان هذه المنظومة لها اوجه استفادة متعددة، منها انها ستقضي على أزمة الكثافات في الفصول وكذلك أزمة ندرة المعلمين، والتى عانينا منها كثيرا في الفترة الاخيرة، علاوة على ان تعدد الادوات في يد المدرسين مما يساعد على توصيل المعلومة بشكل أكبر، موضحين ان التغيير الجارى في منظومة التعليم يهدف إلى القضاء على قصة الدروس الخصوصية ايضا، فيما يرى اخرون اننا مازلنا نفتقد لآليات التطبيق لهذه المنظومة، الوضع الذى يثير الارتباك ويخلق حالة من القلق لدى الطلاب واولياء الامور.

من جانبه، اكد “عبدالحفيظ طايل”، رئيس المركز المصرى للحق في التعليم، انه بالحديث عن منظومة التعليم عن بعد، يستوجب معه الاشارة الى انه لابد وان تتكامل مع منظومة التعليم المدرسى وليست بديلا عنه، فهى مكمل له، خاصة فى ظل عدم قدرة الدولة على ان تكفل الحق فى التعليم المدرسى المباشر، وبالتالى هذه الفكرة فى حد ذاتها، ليست فى وقتها ولا مكانها الصحيح، لاسباب منها ما هو اقتصادى واجتماعى ومنها ماهو سياسى، حيث ضعف البنية التحتية للانترنت، فهناك قرى بالكامل محرومة من شبكات الانترنت، واسر ليس لديها اجهزة كمبيوتر من الاساس، اما الجزء الاقتصادى فيتعلق بأولويات الانفاق وطريقته وشفافيته، فهذه الاولويات تقول ان هناك آلاف القرى محرومة من مجرد وجود مدارس، والاولى هو تنفيذ خطة البناء والانشاء لها وليس عمل انترنت بالمنازل، اما الجزء السياسى فيتضح فيما يتعلق بضرورة سيطرة الامن على وسائل الاتصالات ومراقبتها، ما يستوجب توفير برامج مراقبة بطبيعتها تضعف الانترنت، وبما ان ليس لدينا القدرة المالية على شراء مثل هذه البرامج، فنحن نفتقد سرعة شبكة الانترنت لنعجز عن فتح اغلب البرامج فى الاساس، مشددا على انه لتفادى اخطاء التطبيق لابد من تغيير الرؤية، بحيث تلتزم الدولة بتوفير اليات وادوات المنظومة، علاوة على ايمانها بحرية التعليم فى ظل ان تكفله بالكامل، وليس وفقا لمبدأ ” من يرغب فى التعليم يتعلم على حسابه الشخصى”، مع الاعتراف بأن التعليم حق وليس سلعة للمتاجرة، وعن الحلول، يرى ” طايل”، هناك مستويات للحل، حل عاجل وأما مؤجل او ابعد وغير مكلفة ماليا منها محتوى المناهج وضبط وتحديث المواد، ولكن ما يحدث ليس حلا وانما جزء من الحل، فالتكنولوجيا ليست بديلا عن المدارس والمدرسين، ولن يحدث ذلك الا فى مناخ تعليمى مختلف نفتقده حتى الان، فلابد من الحريات، بأن تضع الدولة اهدافا فقط وتترك لاهل المهنة والتخصص طريقة التنفيذ.

الجامعات

فيما اوضح دكتور “ماجد نجم “، رئيس جامعة حلوان، أن تطبيق منظومة التعليم عن بعد، يعد الوسيلة التى تسعى الجامعة للاعتماد عليها اعتمادا كاملا وفق خطتها، والبدء فى المرحلة الراهنة بتنفيذها بما يتماشى مع منظومة التحول الرقمى التى تهدف الدولة لتحقيقها فى المستقبل القريب، من خلال خطط من شأنها توفير بديل للطلاب لتلقى محاضراتهم وورش عمل للتدريب على التقنيات التى يمكن الاستعانة بها فى التواصل بين الطلاب واساتذتهم وكلياتهم، موضحا انه تم تفعيل وإنشاء جروبات على الواتس اب لكل الفرق بالكليات المختلفة مع الاساتذة لعرض فويس نوت وملخصات للمواد وللإجابة عن الأسئلة، كما تم عرض عدد من البرمجيات والتطبيقات المجانية المتاحة للمحاضرات التزامنية، كخطوة إيجابية لتطبيق التحول الرقمى، مضيفا أن تطبيق هذه المنظومة يخدم الطالب والأستاذ ويختزل الوقت والجهد ويحقق أهدافًا تعليمية واقتصادية ويضع الجامعة والدولة فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال، مشيرا الى وسائل وآليات تفعيل التعليم عن بعد، فكل كليه داخل كل جامعة وضعت ما يناسبها للتطبيق، منها نشر محاضرات المواد المختلفة للطلاب على اليوتيوب والوسائط التعليمية، محاضرات تفاعلية من خلال عرض مرئى مصحوباً بشرح صوتى، علاوة على تقديم المقررات الإلكترونية عن طريق مودل وادمودو وهى منصات توفر الاتصال بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

بينما يرى دكتور “عاشور ابراهيم”، استاذ المناهج بالمركز القومى للبحوث التربوية، ان فكرة ادارة الازمات بالنظام التعليمى لم يكن هناك استيعاب لها فيما مضى، ولكن بدأنا نأخذ بها مؤخرا بعد ازمة ” كورونا”، من خلال اجراء اغلاق المدارس والجامعات وهو امر مهم، مشيرا الى الخلاف الدائر حول انه لمجرد وجود ازمة نعالجها بالوسائل التكنولوجية، موضحا ان له عدة اسباب، منها عدم توافر شبكات الانترنت، اضافة الى ارتفاع عدد الطلاب، مشيرا الى ان هذا النظام يحتاج الى تأهيل المعلم نفسه اولا على الاستخدام وكيف يستوعب هذا النظام وينقله لجميع الطلاب بما فيهم طلاب القرى، خاصة ان البيئة تختلف من مكان لاخر، موضحا ان هناك علامات استفهام كثيرة لدى التربويين، مؤكدا عدم رفضهم لهذه المنظومة التكنولوجية الجديدة او اى نظام جديد، مدللا على ذلك بمساندة الجميع لخطة اخلاء المدارس التى وضعت بعد زلزال 1992 وقتها، والتى طبقت بعدها واستمرت حتى الان، قائلا:” نحن لا نعارض اى نظام جديد، ولكن ننظر الى الظروف والامكانيات اولا قبل التطبيق”، فمثلا مكتب التنسيق للجامعات مازال مهما لتحقيق تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع بين الطلاب، مؤكدا انه من الممكن تطبيق كل ماهو جديد فى ضوء توفير آليات التنفيذ، فمثلا يمكننا فتح باب انشاء المدارس الخاصة على مصرعيه شرط انشاء قانون خاص لهذه المدارس يتيح فرص التنافس، بمعنى فتح باب الاستثمار فى التعليم ولكن بشروط معينة، مشددا على عدم رفضه لنظام التعليم عن بعد وانما كان من الواجب اختباره اولا قبل تطبيقه، بحيث يطبق تدريجيا على بعض المدارس ثم يعمم اذا ثبت افضليته ونجاحه.