“وتشرق المدينة”.. تتواصل الحياة رغم كورونا

افتتحت سلمى رضوان، الجولة الثانية جاليري آرت مزاج، تحت عنوان “وتشرق المدينة”، بالاشتراك مع الفنان التشكيلي محمود حمدي.

وأكدت «سلمى» أن إقامة المعرض في الظروف الحالية يعني تواصل نبض الحياة متدفقاً وقوياً في إبداع يتجدد دوماً، وأن الجاليري مستمر في رسالته لنشر الفن التشكيلي رغم حالة الخوف والقلق التي يمر بها المصريون بسبب فيروس كورونا، ليواصل رحلته في سرد حكاية مدننا المصرية ذات الشخصية القوية والمتميزة بوضوح لكل من يراها، بالإضافة إلى المعروضات المرتبطة بالأحداث الجارية في البلاد.

وأضافت: “نعمل على تصوير المعرض بالكامل لتوصيل رسالته الفنية للجميع، وسنستمر في المضي قدما نحو هدف إدخال الفن التشكيلي في كل أنحاء المدينة، ولقد نجحت محاولة الجاليري الأولى بالفعل في ذلك، ولكن الطريق لا يزال طويلاً”.

وأكد محمود حمدي، أن الفكرة الأساسية للجاليري هي زيادة معرفة الناس به، عبر استهداف الوصول إلى جميع فئات المواطنين، وليس فقط من يهتمون بالفن، لذلك يركز المعرض الثاني بشكل كبير على تفاصيل المدينة.

وأوضح، أن لا يوجد اختلاف بين المعرضين السابق والحالي، بل يكمل كل منهما الآخر في إطار الفكرة المستهدفة، فقد ركز المعرض الأول على علاقة الفنانين بالمدينة، بينما ركز الثاني على العمل الفني المرتبط بالمدينة .

يستهدف المعرض، أنماطاً متصلة ببعضها البعض لتوضيح العديد من الحالات والمواقف التي نمر بها جميعا، وتأكيد التشابه في حياتنا، ومدى اتصال كل منا بالآخر، ويسرد حكاية مدينتنا المصرية بطريقة عرض أوروبية، بداية من الفنانة التشكيلية مريم أحمد خليل، التي شاركت بخمس لوحات فنية عرضت من خلالها الكثير من الحالات التي نعيشها، مثل لوحة “الاختيار” التي تعبر عن حالتنا وسط اختيارات متعددة، والحيرة التي تصيبنا دائماً في الاختيار، ولوحة “الوجود” التي تعكس مفهوم أنه من الممكن أن يكون للفراغ وجود، ولوحة “الارتباك” التي توضح أفكارنا المتناثرة عند التخطيط لشىء ما، كما قامت مريم، بسرد حكاية بالرسم في لوحتين بطلهما التين الشوكي.

وانتقالا من حياتنا اليومية إلى الأرض أو التربة، التي كانت إلهاما كبيرا للفنان محمود رشدي للتعبير عن فكرته التي يعمل عليها دائما، وهي الروح الموجودة في الأرض، وظهر ذلك من خلال مجموعته من المنحوتات بالخزف، متأثرا بالطبيعة وألوانها، ومعبرا عن فكرة التوالد والحياة التي تحدث في الأرض الزراعية .

وعرضت الفنانة عزة عزت، في لوحاتها بالأبيض والأسود رؤيتها لحركة المدينة، والحركة العشوائية التي يسير فيها البشر، وكان ذلك طاغيا على مجموعة “المحور”.

ويضم المعرض، لوحات للفنان علي سعيد تعرض تفاصيل وجوه المصريين، في بورتريهات تحكي لمن يشاهدها حكاية تراثنا وثقافتنا المصرية والعربية.

وتعد لوحات الفنان الألماني بيتر بلودو، من الأمور المثيرة للاهتمام في المعرض، نظرا لوجود أعمال لفنان ليس مصريا، استطاع رسم مدينتنا كأنه أحد مواطنيها، ومتأثرا بالتغيير الكبير الحادث في عمارة القاهرة، وعمله على رسم المناطق القديمة بالقاهرة قبل إزالتها.

وتأتي مجموعة أعمال الفنان والقيمة الفنية حمدي رضا، مؤسس ومدير مساحة فنون أرض اللواء لمدة 10 سنوات، لتعكس رؤيته للمناظر والتكوينات العمرانية، وانعكاسها على الحياة في مصر، بتقديم أعماله الفوتوجرافية (التصوير الضوئي) واللوحات المرسومة في نطاق حوار متسلسل أو حكاية بصرية تأخذنا في رحلة داخل حدود الفكرة التي يريدها، فتبدأ من الشروق إلى الغروب ثم إلى عمق المدينة، ووصولاً إلى العاصفة.