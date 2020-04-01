حملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن كافة أحياء العاصمة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين تقوم بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا .

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

وفى هذا السياق تمكنت مديرية تموين القاهرة من ضبط سوبر ماركت شهير بشارع جمال عبد الناصر بحى السلام لحيازته ١٤٠٠ لفة قمر الدين سوري المنشا مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات وزن ٤٠٠ جم للفة الواحدة وتم تحرير محضر ضد مديره والتحفظ على المضبوطات وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

كما تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من ضبط 13473 علبة جبنة فيتا بمنفذ للمواد الغذائية بساحل غلال اثر النبي قسم شرطة مصر القديمة وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع والتوزيع عبوات خارج شروط الحفظ والتخزين وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة علي الحيازة والمصدر مخالفًا احكام القانون ٢٨١لسنة٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس ، وكذلك مخالفة القرار ٣٣٠ الخاص بالمستندات وتحديد الارباح وتم التحفظ علي الكمية محل المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .