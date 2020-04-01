مرفت رجب تكتب :مهنية الإعلام الصيني

بقلم: مرفت رجب

لا اعرف نوع الترقية التى ستحرمني من متابعة Yan Rui فى برنامجه اليومي Dialogue على قناة التليفزيون الصيني CGTN ،وان كنت واثقة ان كفاءته ترفعه الى اعلى المهام فى دولة الصين العظمى الصديقة .ولاننى أدمنت متابعة هذه القناة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، اخصص لها حوالى ساعتين فى اليوم ، فلقد أتاح لى ذلك فرصة فريدة لمتابعة صعود الصين الثابت الحثيث لتحلتل مكانها المستحق على القمة .

تاكدت مهنية Yan Rui وامتلاكه للوسيط الذهبي للمذيع ،فقد اجتمع له من التواضع والاعتزاز بالنفس والوطن ما جعله يسخر إلمامه بالشأن الوطني والدولى لخدمة المعرفة والتنوير ، دون ثرثرة ، لامجال عنده لاى ثرثرة ، فوقته ثمين ، وهو لا يستعرض معلوماته ولا يحاول ان يلقننا

الدروس ، ولقد استطاع ان يجعل من النصف ساعة المخصصة للبرنامج ،كنزا من المعارف المتنوعة لم اكن أقوى على ان تفوتني منه اية حلقة ،و حين كتبت مقالى ؛ الهجرة الى الصين ، والذى نشرته فى صحيفة الاهالى ثم حرصت على ان يكون جزاء من كتابى ” سفر الحماقة ” دارت معظم السطور حول جهده وقدرته على إدارة موضوع الحوار شديد التركيز مع مجموعة الضيوف التى تتراوح بين أربعة وسبعة من المتخصصين فى السياسة والاقتصاد وأحوال البشر من كافة أنحاء الأرض

تكررت اختفاءات Yan Rui عن تقديم البرنامج فى الفترة الاخيرة ، ولقد توجست الى ان ختم حلقة السابع والعشرين من هذا الشهر بإعلامنا انها اخر ظهور له فى البرنامج ، وكم جزعت ، وكم سأفتقده

وحين شاهدت حلقة الامس وهو اليوم التالى لمغادرته وجدتها فى مستوى معقول يشجعني على مواصلة متابعة البرنامج . لا أستطيع ان أنهى كلامى

دون ان أقول له ؛ لقد احسنت ، وكنت احد اهم صناع التفوق الصيني على شاشات التليفزيون الدولية وأصبحت نموذجا للمتطلعين الى الرفعة، لك منى خالص الشكر وعظيم التقدير