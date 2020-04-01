القوى العاملة تصدر تقريرها اليومي بشأن أحوال العمالة بالخارج

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا”، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير ، حيث أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد ، إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بـ”كورونا” المشتبه فى إصابتهم به، فى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة ، بدون أى تبعات قانونية ، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها.

كما تلقي وزير القوي العاملة تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي كشف فيه عن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شددت علي أنه يحظر علي القطاع الخاص اجبار العاملين على أخذ إجازة بدون راتب خلال فترة تخفيض العمل ولا يجوز إجبارهم على العمل أكثر من ساعات العمل المتفق عليها.

وأكدت أن “عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية – صاحب العمل والعامل- ومن ثم لا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها”، مشيرة إلي أن : “نظام العمل في السعودية لا يسمح بمنح العاملين إجازة بدون مرتب إلا في حالة موافقتهم على ذلك، ويمكن للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية بأداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية, اتباع طرق بديلة”، بتمكنهم من استكمال مهامهم عن بعد.

وفي تقرير من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية ببيروت – لبنان، كشفت شرين عبد الجواد الملحق العمالي بالسفارة المصرية عن أنه بالمتابعة مع القنصلية تبين إصابة ٤ مصريين بـ بـ”كورونا”، وهم الأن يتلقون العلاج، أحدهم بمستشفى رفيق الحريرى الجامعة، وثلاثة فى مستشفى أوتيل ديو دى فرانس وحالتهم جميعا مستقرة، مشيرة إلي أن إجمالي الاصابات من جنسيات مختلفة حتى الآن ٤٤٦ حاله، وعدد الوفيات ١١حاله.

وأكد تقرير المستشار العمالي بالعاصمة عمان – الأردن، طلعت السيد، عدم الإعلان عن تسجيل أي حالات لمواطنين مصرين حتى الأن، مشيرا إلي أن وزارة الصحة الأردنية سجلت 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع عدد الحالات الإجمالي في المملكة إلى 274 حالة.

ونوه مكتب التمثيل العمالي بالأردن، إلي قيام المملكة بإنشاء صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء “كورونا”، في ظل الظروف الاستثنائية ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية يسمى “همة وطن”.