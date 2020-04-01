“الزراعة” تدفع بمنافذ متنقلة لبيع منتجاتها باسعار مخفضة بالمحافظات المختلفة

منافذ متنقلة ل”الزراعات المحمية” تجوب محافظة القليوبية.. ومنافذ “مشروعات التنمية الشاملة” لدعم اهالي شلاتين

دفعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بمنافذ متنقلة تحوب القرى والمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالمساهمة في خطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الازمة الحالية ومنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت الادارة العامة للزراعات المحمية بالدفع بثلاث سيارات كمنافذ متنقلة محملة بمنتجات الخضر والفاكهة، والبقوليات ومنتجات الالبان والمربي والعسل، تجوب مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وقال المهندس ابراهيم الدسوقي المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ان المنتجات التي يتم طرحها من خلال الوزارة تقل عن مثيلاتها بالاسواق بنسبة تصل الى ٢٠٪، الأمر الذي يساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين، كذلك تساهم المنافذ المتنقلة في الحد من مشاكل التكدس والزحام، بالاسواق.

وفي سياق متصل قام مشروع الخطة المتكاملة لتنمية حلايب وشلاتين التابع للجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بطرح كميات من الخضروات والدواجن والبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في مدن وتوابع مدينة الشلاتين وأبو رماد، وذلك من انتاج نموذج وادى حوضين الزراعات المتكاملة ووادى الدبف بالشلاتين والتى تشمل أنشطته تشغيل اكثر من خمسين صوبة عادية وثمانية عشر صوبة تعمل بنظام الاكوابونيك. وتنتج عدد كبير وكميات كبيرة من الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان التى يتم بيعها بأسعار مخفضة لاهالى شلاتين.

وقال الدكتور علي حزين المشرف على جهاز مشروعات التنمية الشاملة ان وادى حوضين، يضم مجمع دواجن به عنبرين التسمين وعنبر للدجاج البياض . ويتم بيع منتجات مجمع الدواجن سواء دجاج التسمين الحى أو البيض بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

كما يضم وادى حوضين بالشلاتين مزرعة سمكية نموذحية لانتاج البلطى الاحمر فائق الجودة، حيث يتم بيع هذه المنتجات عن طريق سيارات المشروع المتنقلة