“كالوس ديفيد” مديرا لـ “تكنوموبايل” فى السوق المصرى

أعلنت “تكنوموبايل” احدى الشركات المصنعة للهواتف المحمولة والتابعة لمجموعة “ترانشن هولدنج” تعيين كالوس ديفيد، مديرا للعلامة التجارية داخل السوق المصرى.

يتمتع كالوس بخبرة كبيرة فى مجال التسويق تمتد لأكثر من 7 سنوات استطاع خلالهم أن يساهم فى إطلاق العلامة التجارية وتسويقها فى العديد من الأسواق الناشئة فى جميع أنحاء العالم.

يمتلك كالوس رؤية تسويقية استراتيجية جديدة يسعى لتطبيقها داخل السوق المصرى خلال الفترةالمقبلة من خلال مفهوم جديد للاتصالات التسويقية وذلك تماشيا مع رؤيته لتحقيق طفرة لمنتجات وهواتف” تكنوموبايل “فى السوق المصرى.

يعزز كالوس منصبه الجديد من خلال سنوات عمله داخل مجموعة “ترانشن هولدنج” المالكة لاكثر من علامة تجارية ومنها تكنوموبايل.

تقلد كالوس العديد من المناصب حيث شغل منصب مدير تكنوموبايل” – نيبال، لمدة عامين. كما لعب دورا اساسيا فى مجموعة “ترانشن” و “تكنوموبايل” داخل السوق النيبالى، وقام بتأسيس شبكة موزعين لمنتجات وهواتف “تكنوموبايل” وكذلك إطلاق مراكز خدمة العملاء “Carl Care” بشكل احترافى تحت قيادته. وخلال فترة توليه منصبه استطاعت “تكنوموبايل” خلال عام 2017 أن تكون فى المرتبة الثالثة بين أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية داخل نبيال.

وبخبرته وحسن إدارته استطاعت مجموعة “ترانشن هولدنج” أن تنتقل لمرحلة متطورة من النمو داخل السوق النيبالى.

قبل فترة توليه منصبه فى نيبال لعب كالوس دورا محوريا فى مجال التسويق داخل السوق الهندى حيث شغل منصب نائب مدير التسويق لـ “تكنوموبايل”- الهند، لمدة عامين ونجح فى إطلاق العلامة التجارية لمجموعة “ترانشن” داخل السوق الهندى. كما كان له دور فعال فى تكوين انطباع ايجابى لدى المستخدمين عن هواتف “تكنوموبايل”.

وانضم كالوس ديفيد لمجموعة “ترانشن هولدنج” منذ بداية حياته المهنية فى عام 2012.