المصرية للاتصالات تدعم مبادرة “حماية” بتوفير مستلزمات التطهير ومكافحة العدوى لدور رعاية الأيتام والمسنين

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن دعمها لمبادرة “حماية” التي أطلقتها مؤسسة “صناع الخير” بهدف تقديم الدعم ومستلزمات التطهير ومكافحة العدوى لدور رعاية الأيتام ودور المسنين في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة المبادرات التي شاركت فيها الشركة خلال الفترة الماضية لدعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي اتخذتها للمساهمة في التخفيف من التداعيات الاقتصادية لما تم اتخاذه من إجراءات احترازية.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: “نحرص دومًا على المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع” مضيفًا “نسعى بكل جهد إلى المساهمة في دعم جهود الدولة في مكافحة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.

وفي إطار هذه المبادرة ستتكفل الشركة المصرية للاتصالات بنحو 500 صندوق مساعدات تحتوي على المطهرات والكمامات والقفازات ومواد الوقاية الأخرى، التي قد تحتاج إليها كل دار حسب نسبة الإشغال بها، لمساعدتها في مواجهة مخاطر انتشار الفيروس بما يضمن سلامة نزلاء الدار من الأطفال وكبار السن وكذلك الموظفين والعمال القائمين على هذه الدور.، وتستهدف المبادرة دور الأيتام والمسنين بشكل خاص باعتبارها أماكن لتجمعات الفئات الأكثر احتياجا للرعاية في مثل هذه الظروف.