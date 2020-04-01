اجتماع لمجلس المحافظين عبر تقنيه الفيديو كونفرانس

يعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولىً رئيس محلس الوزراء اجتماعا لمجلس المحافظين عبر تقنيه الفيديو كونفرانس وذلك فىً اطار الاطمئنان على تطبيق كافه الاحراءات الاحترازيه المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا

ومن المنتظر ان يستعرض رئيس الوزراء مع المحافظين الأوضاع الصحيه فىً كل محافظه وكذلك معدلات الاصابه فىً منها وعمليات المسح الإحصائي والأقصى حول ماهيه الإصابات : قدمين من الخارج او مخالطين وذلك فىً اطار اتخاذ اى من الاحراءات الوقائيه المطلوبه

كما يستمع الى آراء المحافظين ومدى احتياجاتهم خلال الفتره القادمه