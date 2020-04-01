المحافظون يؤكدون: توافر السلع الغذائية والمستلزمات الطبية ويشرحون جهود توزيع شرائح الإنترنت والمعاشات

عُقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة بضرورة التواجد أمام مستشفيات الحميات على وجه الخصوص لتنظيم عملية الدخول والخروج، بسبب وجود تزاحم وضغط كبيرين على المستشفيات خلال الفترة الحالية، موجهاً بأهمية تحقيق الانضباط؛ حتى تتمكن الأجهزة الطبية من أداء الخدمة للمرضى.

وقدم المحافظون مداخلات أكدوا خلالها الإلتزام التام بإجراءات تطبيق الحظر، واستكمال اعمال تطهير الشوارع والمرافق والمباني والمنشآات المختلفة بكل محافظة، كما أكدوا توافر كافة السلع التموينية بأرصدة كافية والمتابعة المستمرة لموقف تلك الأرصدة وضبط المخالفات لاسيما فيما يتعلق بزيادة الأسعار واتخاذ إجراءات حيالها.

كما أكد المحافظون توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة والجامعية ومتابعتها باستمرار، وعرضوا موقف المعامل الطبية، ومستشفيات العزل الصحي بكل محافظة، والذي يشير إلى وجود التجهيزات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وأشار المحافظون إلى تنظيم عمليات صرف المعاشات وتوزيع شرائح الإنترنت على طلاب المرحلة الثانوية في الأماكن المخصصة والتي تم تهيئتها لاستقبال كبار السن فيما يتعلق بالمعاشات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أي تكدس وزحام، وأشاروا إلى توافر كافة المواد البترولية من السولار والبوتاجاز، والعمل على غلق كافة الأسواق العشوائية، كما أكدوا أنه يتم منع أية تجمعات، أو اجتماعات مباشرة، حيث يتم التواصل بين المحافظين ورؤساء المدن والأجهزة يتم من خلال الأجهزة اللاسلكية.

وخلال المداخلات، أشار محافظ أسوان أن المبادرة المجتمعية التي ترعاها المحافظة لدعم العمالة غير المنتظمة من خلال تبرعات الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال، لمن تأثر عملهم في مجال السياحة، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزيري القوزى العاملة والسياحة، كما أن هناك لجنة متكاملة داخل الديوان لمتابعة هذا الموضوع.

وأوضح محافظ أسوان أن موضوع السودانيين العالقين في أسوان تم الإنتهاء منه، حيث كان هناك الف و 800 شخص، ولم يعد هناك سوى 50 شخصا، ويتم توفير المعيشة لهم، وتم اجراء مسح طبي لثلاث حالات مشتبه بها من بينهم، وكانت نتائجهم سلبية.

من جانبه أكد محافظ الاسكندرية أنه تم غلق الشواطئ العامة والمتنزهات التي شهدت بعض التجمعات الأيام الماضية لتحقيق الالتزام التام بإجراءات الحظر، لافتًا إلى أن هناك مبادرات مجتمعية كثيرة من أهالي الاسكندرية، حيث يتم توزيع المساعدات بالتنسيق مع التضامن والقوى العاملة، وذلك من خلال حسابات بنكية تم فتحها في بنكي القاهرة والأهلي.

وأكد محافظ الاسكندرية أن هناك مبادرات ايجابية في مجال دعم الخدمة الطبية، حيث تم التبرع بمعمل تحاليل كامل لصالح مستشفى العجمي وبدأ يعمل بالفعل، كما تبرع عدد من رجال الأعمال بعدد 10 أجهزة تنفس صناعي.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن كافة الأسواق العشوائية تم غلقها بمشاركة الشرطة والحماية المدنية، كماأن هناك مبادرات مجتمعية تتمثل في توزيع كمامات وقفازات وسوائل تطهير، وهناك أطباء لديهم مبادرات للتشخيص عن بعد حتى لا يضطر المواطنون للذهاب للمستشفيات، كما يقوم طلاب كليات الطب بالمشاركة في التقصي للمخالطين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم حصر القرى الأكثر احتياجا وأسر العمالة غير المنتظمة، لافتأً إلى أنه تم جمع مبالغ مالية وتجهيز كراتين مواد غذائية، من جانب منظمات المجتمعات المدني لتوزيعها على تلك الأسر.

من جانبه أشار محافظ بورسعيد، إلى استمرار حركة العمل بميناءي شرق وغرب، على مدار الـ 24 ساعة، دون توقف، بالتنسيق مع الأجهزة، لافتا إلى أن المعديات تعمل على مدار 24 ساعة أيضاً.

وأوضح محافظ المنيا أنه يتم متابعة العائدين من الخارج من ابناء المحافظة، منزلياُ من خلال مديرية الصحة، والأطقم الطبية، ويبلغ عددهم نحو 188 مواطنا، والعزل المنزلي واجراءات الترصد تتم على أكمل وجه.

من جانبه أشار مُحافظ الفيوم، إلى أنه تمت المتابعة المنزلية للعائدين من الخارج من ابناء المحافظة وعددهم نحو 4788 مواطن، وأضاف ان المبادرات المجتمعية نتج عنها توفير 9 أجهزة تنفس صناعي.

ولفت محافظ بني سويف، إلى أنه كلّف بتشكيل لجنة لضمان إلتزام كافة المصانع بالمحافظة بالاشتراطات الصحية الوقائية ضد فيروس “كورونا”، مؤكدا أنه لا يوجد تعطل لأي من المصانع وأنها تعمل بانتظام، كما أشاد المحافظ بدور منظمات المجتمع المدني والأحزاب بالمحافظة الذي برز من خلال حرصها على توفير معدلات كبيرة من المستلزمات الطبية.

وأكد محافظ القليوبية أن المنافذ الاستهلاكية والعربات المتنقلة بالسلع التابعة لوزارة التموين والقوات المسلحة، والتي تجوب المحافظة، كان لها دور في السيطرة على الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، سواء من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن.

وفيما يتعلق بمبادرات المشاركة المجتمعية أوضح محافظ القليوبية انه تم التنسيق مع رجال الأعمال في المحافظة، لمساعدة العمالة غير المنتظمة، وكلها مساهمات مجتمعية، ستغطي جزءا كبيرا من تلك الاسر.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم التنسيق مع مدير أمن القاهرة، بشأن التكليفات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين السابق، للسماح بالمركبات التابعة للمصانع بالسير خلال فترة الحظر حتى يتسنى للمصانع العمل على مدار الـ 24 ساعة.

من جانبها، أكدت محافظ دمياط، أن المصانع بالمحافظة تعمل بشكل منتظم، لافتة إلى أنه تم تخصيص مخزن لتوفير النواقص من المستلزمات الطبية وتوزيعها على المستشفيات، وأوضحت أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بأهمية كبيرة لدة المجتمع المدني بالمحافظة من خلال توفير وجبات غذائية، وهو ما أكده محافظ سوهاج، الذي أشاد بتضامن المجتمع المدني سواء النقابات أو الأهالي مع الأزمة الحالية من خلال توفير الوجبات الغذائية للذين فقدوا أعمالهم أو من خلال تبرعات لتوفير المستلزمات الطبية.

فيما أشار محافظ البحيرة، إلى أنه سيتم إضافة 9 أجهزة تنفس صناعي جديدة ليرتفع إجمالي عدد أجهزة التنفس الصناعي بالمحافظة إلى 197 جهازا، موضحاً ان المحافظة تصدت خلال الفترة الماضية بكل قوة لأي محاولة لزيادة الأسعار في عدد من السلع وأنه في هذا الصدد تم تحرير 460 محضراً من خلال قيام حملات تموينية رقابية مشددة.

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية، على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وحرصه الشديد على منع التزاحم أمام المستشفيات, كما أشاد بالمشاركة المجتمعية من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، فضلا عن مساهمة المجتمع المدني أيضا في توفير حوالي 700 ماكينة رش يتم استخدامها في أعمال التطهير والتعقيم.

وأشار محافظ محافظ البحر الأحمر إلى أن أحد أصحاب الفنادق أصر على استضافة 14 عاملا قادمين من المملكة العربية السعودية، في الفندق الخاص به كإجراء احترازي، مشيدا بدور المجتمع المدني في المحافظة، حيث تم التبرع بـ 1000 طاقم سرير للمستشفيات و500 كرتونة تضم مواد غذائية سيتم توزيعها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وعقب الاستماع لمداخلات المحافظين، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية المتابعة أولاً بأول لكل الملفات التي تم طرحها، كما أكد على أهمية ترصد مخالفات البناء، والتعامل معها بكل حسم، والتيقظ وعدم السماح بحدوث عمليات تعد خلال هذه المرحلة.