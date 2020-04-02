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إزالة عقار الحلمية بعد تعويض أصحابه لاستكمال مشروع الكوبرى

كتب ألفت مدكور
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صرح اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت أعمال إزالة عقار الحلمية, الواقع فى 10 ميدان بن الحكم بعد تعويض أصحابه لإستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع كوبرى حلمية الزيتون الجديد, مشيرًا إلى أن العقار تقرر إزالته وتعويض أصحابه تعويضًا عادلاً لوقوعه فى مسار الكوبرى المقرر انشائه, ذلك ضمن خطة الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية فى العاصمة .

وأضاف المحافظ أن المحافظة انتهت من صرف التعويضات للمواطنين المتضررين من إزالة العقارات الموجودة فى مسار الكوبرى بالكامل.

ألفت مدكور
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