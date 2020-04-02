” السكة الحديد” : تشغيل ٥ قطارات إضافية بداية من اليوم

بناء علي توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتشغيل بعض القطارات الاضافيه علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا فقد قامت الهيئة بتشغيل ٥ قطارات إضافية بدءا من اليوم حيث تم تشغيل ٣ قطارات درجة ثالثة عادية ما بين الاسكندرية وكفر الدوار وتشغيل ٢ قطار مكيف إضافي خلال الفترة الصباحية ما بين القاهرة واسوان وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال اوقات الذروة علي الوجهين القبلي والبحري

جدير بالذكر أن هيئة السكة السكة الحديد قامت بتشغيل ٢٨ قطار إضافي علي التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الإزدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة يوم الاثنين 30 مارس الماضي يصل اجمالي القطارات الاضافية بعد الدفع ب5 قطارات اضافية اليوم الى 33 قطار اضافي .