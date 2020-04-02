وزير النقل يتابع حركة تداول الشاحنات والبضائع بموانئ البحر الأحمر

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير حركة تداول الشاحنات والبضائع الصادرة والواردة بموانئ البحر الاحمر حيث يستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة بينما استقبل الميناء بالأمس نفس السفينة وعلى متنها 68 شاحنة ، وقد غادرت السفينتين امل والحرية2 وعلى متنهم 71 شاحنة كما شهد ميناء نويبع رحلات للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهم 350 شاحنة على الخط الملاحى نويبع / العقبة .

وتقوم هيئة موانىء البحر الاحمر بتنفيذ توجيهات وزير النقل بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية بالموانى واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وذلك خلال رحلات السفر والوصول وتطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والكشف على أطقم السفن.