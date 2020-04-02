مخلفات وتراكم القمامة بمنطقة الخصوص

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تلقت شكوى من النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب حول وجود كميات كبيرة من المخلفات وتراكم القمامة بمنطقة الخصوص بأحد الطرق خلف شبكات البترول بمسطرد ، ومن بينها تلك المخلفات كمية من النفايات الطبية الخطرة مما يهدد حياة المواطنين خاصة فى ظل قرارات الدولة بتنفيذ الاجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وعلي الفور وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بالتواصل مع محافظ القليوبية وسكرتير عام المحافظة ورئيس مدينة الخصوص ، لإزالة التراكمات القمامة والمخلفات حفاظاً على حياة المواطنين ، وأضاف شعراوى أن السيد محافظ القليوبية توجه الى موقع الشكوى وأصدر توجيهات بسرعة توفير اللوادر والسيارات اللازمة والإنتهاء من رفع المخلفات .

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن تلقى تقريراً من السيد محافظ القليوبية بقيام رئيسى أحياء شبرا الخيمة والخصوص برفع وإزالة حوالى 400 طن تراكمات للقمامة والمخلفات التى كانت متواجدة فى المنطقة باستخدام 10 سيارات لنقل المخلفات ، كما تم تطهير الموقع بالكامل .

وأشار شعراوى إلى أن السيد المحافظ قام بزيارة الموقع للإطمئنان بنفسه من الانتهاء من الأعمال وإنهاء الشكوى ، كما وجه باتخاذ اللازم لمنع إلقاء أى مخلفات فى المكان مرة أخرى وتوقيع غرامة على المخالفين .

كما وجه اللواء محمود شعراوى ، السيد محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشفيات أو المتسببين فى إلقاء النفايات الطبية الخطرة فى تلك المنطقة .

ومن جانبها أشادت النائبة نادية هنري بجهود وزير التنمية المحلية وقدمت الشكر على سرعة تحرك الأجهزة المعاونة له وحل الشكوى وجهود محافظة القليوبية فى هذا الشأن .