البرلمان يوجه الشكر والدعم للقطاع الطبي وأجهزة الدولة القائمة على تطبيق حظر الانتقال

أصدر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بيان منذ قليل قال فيه؛ إن مجلس النواب وهو يتابع ويدعم ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاصرته، معربًا عن عميق ‏شكره وتقديره ومساندته ودعمه الكامل رئيسا وأعضاء للقطاع الطبي المصرى ‏وجميع القائمين عليه من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين، الذين يواصلون الليل بالنهار في عمل دؤوب دون كلل أو ‏ملل للقيام بخدمة طبية مستمرة ولائقة في ظل هذا الظرف الدقيق، وهم بذلك يعتبرون خط الدفاع الأول في التصدي ومحاصرة هذا الوباء ‏الذى تخطى الحدود، فلم تسلم منه معظم الدول.‏

وأشاد مجلس النواب بإنصاف الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الفئة من أبناء مصر البررة الذين يتقدمون الصفوف مفتدين ‏الوطن بأرواحهم.‏

وعبر مجلس النواب عن شكره رئيسًا وأعضاء لجميع أجهزة الدولة القائمة على تطبيق تقييد حركة الانتقال، حماية ووقاية للشعب المصري، وفي المقدمة منهم جهاز الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية.

وأهاب مجلس النواب بشعب مصر العظيم بالتكاتف والتحلى ‏بالمسئولية، والالتزام بالتعليمات الصحية وخاصة عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وتقليل الاختلاط، والحفاظ على المسافات الآمنة من خلال تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وأخذ ‏الأمر بالجدية اللازمة، فالجميع الآن في سفينة الوطن، وسلامتنا جميعا مرهونة بتصرفاتنا وسلوكنا الفردي والجمعي، فلكل مواطن ولكل فرد دور في وقف انتشار هذا الوباء.

كما أهاب المجلس بالمواطنين عدم الضغط على مواردنا الطبية بترشيد استخدامها وتجنب الاستهلاك غير الضروري لها، والابتعاد عن الشائعات، حتى نتمكن جميعا من محاربة انتشار الفيروس، وحماية للمواطنين من هذا الوباء لتجنب الدولة اتخاذ تدابير إضافية أخرى.‏