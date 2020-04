مدير منظمة الصحة العالمية لـ”الرئيس السيسي” : “أنت تقوم بعمل عظيم في مواجهة فيروس كورونا “

على تويتر وجه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها للقضاء على فيروس كورونا القاتل، واصفا عمله بالعظيم.وقال مدير منظمة الصحة العالمية عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أشكر الرئيس السيسي على جهوده والتزامه القوي في التصدي لفيروس كورونا المستجد”.وأضاف “أشكره أيضا على تأكيده ضمان حصول المتضررين جراء أزمة كورونا على دعم واسع النطاق، عمل عظيم من القيادة”.

Thank you, President @AlsisiOfficial for your strong commitment to stop the #coronavirus from spreading and also ensuring that affected populations are receiving wide-ranging support. Great act of leadership and solidarity!https://t.co/vNYUTmyTUd

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 3, 2020