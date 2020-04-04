تأجيل مؤتمر العمل الدولي بجنيف إلى العام المقبل

علمت “الأهالي” أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف قرر تأجيل الدورة رقم 109 لمؤتمر العمل الدولي إلى يونيه 2021 ،بدلا من يونيه 2020 ،وذلك بسبب تفشى “فيروس كورونا ” المنتشر حاليا في جميع أنحاء العالم ..ويشار هنا إلى أن مؤتمر العمل الدولي السنوي يعتبر الهيئة الأعلى لصناعة القرار في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ويحضره 5000 شخص من أنحاء العالم…والمؤتمر السنوي يجمع وفودا عمالية ونقابية ورسمية من 187 دولة “حكوماتت وأصحاب عمل وعمال”، ولفيفا من المراقبين الدوليين،لبحث ملف العمل والعمال حول العالم ..