نشطاء التواصل الاجتماعي يهاجمون محافظ الإسماعيلية

شن مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على محافظ الإسماعيلية بعد السماح لعودة بعض المصانع بالمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار بالإسماعيلية للعمل اليوم السبت الموافق 4-4-2020 بكامل طاقتها ..

وقد وصف الناشطون هذا القرار بانة مهزلة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي وباء كرونا حيث أن التجمعات العمالية بدون اي إجراءات احترازية قد تسبب في تفشي الوباء وعدم القدرة على السيطرة علية.. هذا وقد برر المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية القرار في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب بأن لابد أن تعود عجلة العمل إلى الإنتاج وانة سيتم اتخاذ اجراءات صحية للحفاظ على العمال ومع بدأ العمل اليوم تواصل بعض العاملين بأحد المصانع مع جريدة الأهالي أن مديري المصانع رفضو توزيع كمامات وقد هددو العاملين اللي مش عاجبه يتفضل يترك المصنع وقد حصلت جريدة الأهالي على صور حصرية لبعض العمال داخل المصانع بدون اي إجراءات احترازية.