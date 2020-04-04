أشرف بيدس يكتب :سيد درويش..موسيقار الشعب

*‘بقلم أشرف بيدس : ســــالمة يا ســـلامة رحنا وجينا بالسلامة صفر يا وابور واربط عندك نزلنــــى فى البــــــلد دى بلا أمـــــيركا بلا أوربـــــــا مافى شئ أحسن من بلدى دى المركب اللى بتجيــــــب احســن من اللى بتــــودى يا اسطى بشندى.. سـالمة يا سلامة

ولأن المقام رفيع, ينبغي علينا أن نضعه في مكانته التي يستحقها, وليس هناك أبلغ من العقاد ليصف لنا نابغة عصره حين يكتب “اشتهر اسمه وذاعت أغانيه وألحانه فطافت القطر أجمعه وطبقت المدن والقري وانبسطت منها مائدة سرور واسعة الأكناف تناول منها كل غاد ورائح وتضيفها كل طارق وواغل, وكان لكل قلب في عالم السماع نصيب قلب صاحبها, ولكل لسان حظ من وحي لسانه ولكل مسمع خبر من أخبار روحه الهائم في أسعد ساعاته وأجمل أوقاته, فكان يري اللحن في الرواية أو القصيدة أو الأغنية اصغيرة فما هي إلا أيام حتي تتجاوب بها الأصداء في أنحاء البلاد فيهتف بها المنشدون علي الملاعب وتترنم بها العازفات في أندية الأسر ومجالس البيوت وينطلق بها الصبية في السبل والأسواق وتتغدو مصر السامعة كلها كأنها فرقة واحدة وقف منها السيد في منصة الاستاذ فهو يملي عليها وتسمع وهو يبدأ لها وتتبع, كل علي قدر طاقته من الفن وعلي حسب حضه من جمال الصوت وحسن الأداء والإصغاء, وما بالقليل علي الرجل الفرد في هذه الدنيا أن يمون أمة كاملة بهذه المؤنة المحيية وأن يجلب لها سرورا لا تجلبه لنفسها بما تصبح فيه وتمسي من جهاد الحياة, وأن يهدي إليها ساعات صفو وأريحية ترتفع بها إلي ملأ الغبطة والنعيم وترجع بأعوان تنقضي في شقاء العيش وأعمار تمضي في أسر كأسر الأنعام وقيود كقيود السجناء, إي والله أن ساعة سرور واحدة لهي ساعة حياة بل هي ساعة خلود, وأن ساعة خلود لهي أنفس من عمر مسخر وأغرز من وجود كوجود الجماد يستوي فيه الدهر الطويل واللحظة القصيرة, وأجدي علي النفس الشاعرة من كنوز الأرض وذخائر البحار. وما بالقليل علي السيد درويش أن يمون أمة كاملة بهذه المؤنة العلوية يوما واحدا لا أعوام عدة ولا بعض عام.

أحسن جيوش في الأمم جيوشنا وقت الشدايد تعال شوفنا

ساعة مانلمح جيش الأعادي نهجم ولا أي شئ يحوشنا

مستقبل الأمة بين إيديكم في الوقت ده نعتمد عليكم

ردوا آدي الشعب بيناديكم بيقول لكم احفظوا شرفنا

ولد سيد درويش بحي كوم الدكة الشعبي بالإسكندرية, ويقع الحي علي هضبة مرتفعة اتخذ منها جنود الاحتلال الانجليزي معسكرا يستطيعون منه احكام قبضتهم علي مدينة الاسكندرية, فتشبع الفتي بكراهية الانجليز, ابويه فقيرين, وكان أبوه نجارا معنيا بتعليم ابنائه فأدخله مدرسة شمس المعارف يتعلم فيها تجويد القرآن وانشاد القصائد وتمثيل الروايات الصغيرة, واستطاع أن يحفظ التراث الغنائي لعبده الحامولي ومحمد عثمان وحسن الأزهري وعلي الحارث, فظهرت هناك موهبته الغنائية, وكان يذهب في ذلك الوقت للمعهد الايطالي للموسيقي, وانتظم في مسجد ابي العباس لتلقي الدروس الدينية , وعندما توفي والده, عمل مع في صهره في بيع الاثاث واختلفا واشتغل بالعطارة والنقاشة, وكان يغني للعمال ليزيد من حماسهم أثناء العمل, وبالصدفة يسمع صوته الاخوين أمين وسليم عطالله ويصطحبوه في رحلة فنية لبلاد الشام, ورغم الخسائر المادية التي لحقت بالفرقة, لكن استفادة سيد درويش كانت عظيمة من خلال الخبرة التي اكتسبها أو معرفته بالموشحات, واقتناءه عود حلبي من هناك, وعندما عاد قرر أن يقوم بالتلحين, ولدت (زوزوني كل سنة مرة) التي لاقت انتشارا واسعا ملأ سماء المحروسة ووصل صيتها إلي جورج ابيض الذي رغب أن يغينها حامد مرسي بين فصول رواياته المسرحية.

زورونى كل سـنة مرة.. حرام تنسـونى بالمرة

أنا عمــلت إيه فيـكم.. تشاكونى واشاكيكم

أنا اللى العمر اداديكم..حرام تنسونى بالمرة

يا عينى على مالوش حــد.. طول عمره يقاسى الوجــد

وتجـــرى دمعتـه على الخـد.. مسكين حـاله بالمرة

في الاسكندرية كان لقاءه بمثله الأعلي الشيخ سلامة حجازي والذي طلب منه أن يذهب إلي القاهرة فهناك المجال أوسع والفرص متوافرة حتي تنتشر موسيقاه, وبالفعل يشد الشيخ سيد الرحال إلي القاهرة في عام 1917, وهو عام رحيل الشيخ سلامة حجازي, وتحديدا إلي مسرح جورج أبيض الذي يسند إليه تلحين اوبريت (فيروز شاه) وتبدأ الرحلة الصغيرة الكبيرة (5 سنوات) صاغ من خلالها موسيقي للجماهير, وجاءت جمله الموسيقية مباشرة بعيدة عن الخطابة, بسيطة, واستطاع أن ينقل الموسيقي من طابع التطريب إلي الطابع التعبيري, وتحقق ذلك من خلال المسرح الغنائي, وقام بتطوير فن الاوبريت, مثلا علي ذلك (العشرة الطيبة) مازال نموذجا يحتذي به في هذا الفن.

مليــــحة قوى القلل القنـــاوى

رخيـصة قوى القلل القنـــاوى

قــرب حــدانا وخد قلتــــــين

خســارة قرشك وحيـــــاة ولادك

ع اللى ماهواش من طيــن بـلادك

ده ابن بلــــــدك ما يبلفـــــــكشى

ما تعـــــدموشى ولا يعدمـــكشى

دمك من دمه ما يفرقكوا شى

استوعب سيد درويش فن الموشح علي يد الموسيقي السوري عثمان الموصلي وكانت له بصمته حيث قدم 25 موشحا متخلصا من كل زيادة لحنية, دون الخال بروح القالب الموسيقي (ملا الكاسات- يا بهجة الروح), كما تميزت أدواره بالمباشرة وقوة التعبير, فكانت روائعه (أنا عشقت- ضيعت مستقبل حياتي- أنا هويت- عشقت حسنك), وتميزت الطقطوقة بالرشاقة (خفيف الروح بيتعاجب- ياللي تحب الورد), وذاعت وانتشرت اناشيده الوطنيه (بلادي بلادي- أنا المصري كريم العنصري).

أنا المصــرى كريـــم العنصـرين بنيــت المجـــد بيــن الإهراميـــــــن

جدودى أنشــأوا العلـــم العجيــب ومجرى النيل فى الـوادى الخصيب

لهــم فى الدنيـــا آلاف الســــــنين ويفــنى الكـــــون وهم موجــــودين

واقــولك ع اللى خلانى أفوت أهلى وأوطانى

حبيب أوهبت له روحى لغيره لا أميل تـــانى

عبرت موسيقي سيد درويش عن عصره بثوراته وانجازاته وعاداته وحياته اليومية وطوائفه, كما صورت بيئة الحياة المصرية, ومن ألحانه الجميلة (الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية- طلعت يا محلا نورها- التحفجية- الشيالين- العربجية- الفلاحين – الشيالين), حلم سيد درويش أن يكتب موسيقي تلقي صدي عند الايطاليين والصينيين والفرنسيين والالمان, وكل شعوب العالم.

مين زينا احنا العربجية ياهوه مين

بنشوف غلب وتلطيم عقبى للايمين

كل الناس في إشغالها ياافندي رايحين جايين

الا احنا نفضل بالعشر ساعات قاعدين

الله يكفيكوا ياهوه شر القعدة اللى بنقعدها مصلوبين

طول النهار انا والجدع ده

ياما بنشوف م الشاوشيه صبح ومغرب وعشية

على أى شىء يرازونا يخالفونا ويلعنوا ابونا

تأثير سيد درويش علي الموسيقي تأثيرا كبيرا, وكذلك علي كل من امتهن مهنة التأليف الموسيقي من حيث تحرير الألحان من إطارها التقليدي, وتوسيع نطاقها نحو التعبير والتنوع, مثل (زكريا أحمد- محمد القصبجي-رياض السنباطي- محمد عبد الوهاب) فموسيقي سيد درويش اضاءت لهم الطريق ليطوروا الموسيقي المصرية الغنائية, ويدلل علي عبقريته أن أشهر القواميس الموسيقية العالمية Grove Opera حرص علي تحرير مقالة مطولة عن انجازاته ودوره الطليعي في الموسيقي بشكل عام, والموسيقي العربية بشكل خاص.

أنا هويت وانتهيت وليه بقى لوم العذول

يحب إني اقول ياريت الحب ده عني يزول

مادمت انا بهجره ارتضيت خلي بقى اللي يقول يقول

البساطة هي الكلمة العبقرية التي نستطيع من خلالها تفسير وتأريخ موسيقي سيد درويش, حيث كانت محمله بأطنان من القيود والتقاليد ليس لها علاقة بالحياة وبناسها, فجاء سيد درويش ليثور ثورة الثائر المحب للحياة, فعندما كان يعثر علي ضالته من الكلمات يقرأها أولا قراءة يستشف منها المعاني والأفكار, ثم يقرأها مرة أخري لتصحيح الكلمات, ثم يرفع صوته في قراءة ثالثة ليضيف عليها ما يناسبها من احساس سواء بالدهشة أو الفرح أو الحزن أوالزهو أو الوجوم, أو الغضب, او الحنان, ثم يختار اللحن الذي يناسب هذه الكلمات, وعندما تغني الأغنية كأنها تعطي تفسيرا موسيقيا للمعاني والمشاعر التي تتضمنها.

مصر يا أم العجايب

شعبك أصيل و الخصل عايب

خلي بالك م الحبايب

دول أنصار القضية

بدال ما يشمت فينا حاسد

إيدك في إيدي نقوم نجاهد

احنا نبقى الكل واحد

والأيادي تكون قويه

سيد درويش علم الناس الغناء, أو حرضهم علي الغناء, وجعل الغناء حالة يومية تصحبهم في كل أوقاتهم, كانت طيبة القلب ملمحا اساسيا في خصال الرجل جاورها شدة الايمان واحسانه علي الفقراء والصفح لمن يسئ, وايثار الحسني, والبعد عن اللجاجة والاذي, وكأنه كان يشعر برحيله المبكر في الواحدة والثلاثين من عمره, لقد التحم بالبسطاء من الناس, وأحس معاناتهم, ونقل الموسيقي من القصور إلي الشارع, وتطور بها من الزخرفة إلي التعبير حتي استوعبتها كل الطوائف ومن دون فئوية أو عنصرية, فهو استلهم الوجدان الشعبي في موسيقاه, وسخر من الظلم الاجتماعي الذي كان سائدا في عصره, فبعد أن كانت الأغاني لا تخرج عن نطاق (أمان ياللي) جعلها مرتبطة بالحياة تحس وتشعر وتعبر عن غضبها وفرحها, لقد ادهشت نوتاته الموسيقية النمساويين حينما اطلعوا عليها, وعبروا عن دهشتهم من أن يصل موسيقي ألي هذا المستوي, وحينما قدمت أغنية (الحلوة دي) في اكاديمية فيينا الموسيقية, وصف الخبراء اللحن بأنه قمة النضوج الفني.

شد الحزام على وسطك غيره مايفيدك

لابد عن يوم برضه ويعدلها سيدك

إن كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك

أهون عليك ياحر من مدت إيدك

ماتيالله بينا انت وياه

ونستعين ع الشقا بالله

واهو اللى فيه القسمه طلناه واللى مايجيش ان شا لله ما جاء

مادام بنلقى عيش وغموس يهمك ايه تفضل موحوس

ماتحط راسك بين الرؤوس لا تقوللي لا خيار ولا فقوس

قدم سيد درويش 21 اوبرا كاملة لا تقل الواحدة عن 10 ألحان, اختص فرقة نجيب الريحاني 6 اوبرات, وعلي الكسار 4 اوبرات, وفرقة منيرة المهدية 3 اوبرات, وحدث ذلك في وقت واحد, وكان يتقاضي اجرا ينفقه كله علي اوجه الخير ومعاونة المحتاج, شهد له الجميع بكرمه, وأخلاقه العالية.

إن كنت صحيح بدك تخدم مصر أم الدنيا وتتقدم

لا تقول نصراني ولا مسلم ولا يهودي ياشيخ اتعلم

اللى أوطانهم تجمعهم عمر الأديان ماتفرقهم

لم تكن ثقافة سيد درويش سمعية وصحفية, بل استزاد بالمعرفة من عيون الفكر والادب مثل كتاب الأغاني لابي الفرج الاصفهاني, البيان والتبيين والبخلاء للجاحظ, وعيسي بن هشام للمويلحي, والكامل للمبرد, وكل كتب المنفلوطي التي نقلها من الأدب الغربي, يقول زكريا الحجاوي “كان استعداده للمعرفة والتزود والثقافة استعداد طبيعيا بلاشك, ولكنه لم يكن يستطيع أن يؤلف شعرا غنائيا إلا اذا كان قد عالج العبارة وصياغتها قراءة وكتابة, رجل – فك – الفكر لا الخط وحده).جالت لي هالتي ام أهمِد كلمايه فى متلايــــه

سرجوا الصندوق يامهمِـد لكـــن مفتاهه معايا

إينايا شنجي كريكري

دنجي دنجي دنجي دنجي دنجي دنجي

هامصيبه وجالي من بدري زي الصاروخ فى ودانـي

مافيش هاجه اسمه مصـري ولا هاجه اسمه سودانـي

نهر النيل راسه فى ناهيه رجليه فى الناهية التاني

فوجاني يروهوا فى داهيه اذا كان سيبو التــــاني

إينايا شنجي كريكري

كان لثورة 1919 زعيمان سعد زغلول وسيد درويش, هذا الكلام منقول عن جزار جيزاوي, قال أن حي الجيزة كان أكبر معاقل ثورة 19 ولهذا السبب فهو يدرك قيمته المصرية قبل الفنية, هذا واحد من الشعب, أما النخبة الفنية فكانت بديع خيري, عزيز عيد, امين صدقي, محمد تيمور, محمود مراد, نجيب الرحياني, بيرم التونسي, توفيق الحكيم, حسين فوزي, زكي طليمات, يونس القاضي, حسين رياض, منسي فهمي, وغيرهم كثيرون كثيرون. ويقول محمد عبد الوهاب عن سيد درويش: ” يخطئ من يتصور أن سيد درويش أغنية ولحن .. إن سيد درويش فكر .. تطور .. ثورة .. فسيد درويش هو الذي جعلني أستمتع عند سماعي الغناء بحسي وعقلي .. بعد أن كنت قبله أستمتع بحسي فقط .. إنه فكرة العصر التي لولاها لما لحن الملحنون بالأسلوب الذي يلحنون به الآن، ولا ننسى بأنه أول من أدخل اللهجة المسرحية السليمة الحقيقية للأعمال المسرحية.. من أفضال الشيخ سيد درويش على الألحان العربية أن أدخل الأسلوب التعبيري في ألحانه حتى في الأدوار التقليدية الكلاسيكية التي لحنها .. وبظهر هذا جيدًا في أدواره الثلاثة التي لحنها في المسارح الغنائية، وهذا يدل على أنه بفطرته تعبيري، وبطبيعته مسرحي .. والمسرح هو المكان الطبيعي للتعبير.”

هز الهلال ياسيد كراماتك لاجل نعيد

يكفى اللى حصل كام يوم ووصل بقى زرع بصل

هديت واهو راق الحال ورجعنا للأشغال

دا الموظف منا مش وش خناق ولا شومة

لما يحمر عينه ولا يقوّم له قومة

حد الله مابيني وبينك غير حب الوطن ياحكومة

ورد في صحيفة النيل 1921: “أراد الله لهذا البلد الأمين أن يرفع شأن الفن فأنجبت مصر حضرة الاستاذ النابغة الشيخ سيد درويش فأخرج للناس من كنوز الموسيقي اثارا يجب الاحتفاظ بها ودررا تسابق الناس إلي التقاطها حتي اصبحت ألحان الاستاذ الشجية تملأ الدور والطرقات, يتغني بها الفتي وتعزف بها الفتاة في خدرها وينشدها الحادي ويستعين بها الفلاح في حقله علي قتل الوقت, وللاستاذ عبقرية لا يجهلها المصريون ويقربها من لهم المان بهذا الفن”.

الحلوة دى قامت تعجن فى البدرية

والديك بيــدن كوكو كوكو فى الفجـرية

يالله بنا على باب الله يا صـنايعية

يجعل صباحك صباح الخير ياسطى عطيـة

طلـع النهار فتــاح يا عليــم

والجيـب مافهشى ولا مليــم

مين فى اليومين دول شاف تلطيـم

زى الصـنايعية المظاليـم

الصبر أمره طـال

من بعد وقف الحال

ياللى معاك المال

برضه الفقيـر له رب كريم

سيد درويش زعيم أخطر مدرسة فكرية ثورية في النصف الأول من القرن العشرين, وذلك لانها عالجت مشاكل, ورددت افكارا جديدة وجريئة لم يتناولها السابقين من الثوريين, أن كل الافكار الثورية عن الدستور والديمقراطية والاستقلال وحقوق المرأة , احتضنتها ورددتتها بشدة مدرسة سيد درويش وطورتها تطويرا كبيرا, يقول توفيق الحكيم ” علي أننا كنا نعيش في ذلك الجو الفني العجيب الذي استطاع أن يخلقه سيد درويش, كنا نتتبع اثاره الجديدة في كل مكان, ونعرف أحدث ألحانه قبل أن تذاع, من فمه أو افواه من التقطوها عنه في ليلة من ليالي وحيه المنهمر.. كانت أغاني سيد درويش وألحانه الشعبية تسري في الناس كالنار في الهشيم”.

خفيف الروح بيتعـاجب

برمش العيـن والحاجب

غمـز لى مرة بعيونـه

لقيت الحــب مضمـــونه

حرام ان كنت انا اخونه

وعشقى له من الواجــب

كان يموج باطنه بكل أسرا وكنور الفن العظيم, فخلق أنغام الفالس لأول مرة في موسيقانا, كما خلق موازين وضروبات لم تكن مألوفة في عصره لا في مصر ولا في غيرها, وعلي ضروبات بعض ألحانه الخفيفة يمكن أن تؤدي رقصات الرومبا والسامبا والكونجا, في عام 1928 اكتسح العالم لحن ايطالي مشهور (فالنسيا) وكان هذا اللحن مبني كله علي جمله موسيقية هي مطلع لحن لسيد درويش (كلنا ادي احنا جينا الصغير والكبير).

مخسبوكو انداس . صبخ مختاس

مسخت بابوتس يا ناس

مفيس فلوس . بقيتو ملحوس

خلصتو خلاص

استغلوا في ايه . يا افندي يا بيه . مادام البخت موريه

مفيس تهييس . مفيس قميص . فنيتوا خلاص

لقد تخطت مواهب سيد درويش الحدود واستوعبت ما في موسيقات الشعوب الأخري من خصائص وسمات, لقد وضع ألحانا عجمية, شامية, بدوية, يونانية, سودانية, مغربية, وأوربية. ويقول حسين فوزي :”أنني ايها السادة استمع لموسيقات العالم منذ أكثر من ثلاثين سنة, فليس من السهل علي مثلي أن يدهشه شيء! ومع ذلك فأوكد لكم أنني حبست دموعي وأنا انصت لهذا المنظر الموسيقي من تأليف سيد درويش, حبست دموعي لا لأن المنظر محزن فهو في غاية الطرافة, باعث علي الضحك من أوله لآخره, مطرب إلي أقصي حدود الطرف, وقد ضحكت وطربت له, أنما تأثري الفجائي كان مزيجا من الحزن علي سيد درويش قضي في شبابه ومن الفرح بأن الرجل مازال حيا في موسيقاه لأن موسيقاه جديرة بالحياة”.

بــــــلادى بـــــــلادى لك حبــى وفـــــؤادى

مصـــر يا أم البــــلاد أنت غايتى والمــــراد

وعلى كل العبـــــــــاد كم لنيــلك من أيـــادى

مصر يا أرض النعيم ســدت بالمجــد القديـم

مقصدى دفـــع الغريم وعلى الله اعتمـــــادى

مصــر أولادك كــرام أوفيـا يرعوا الزمــــام

سـوف تحظى بالمرام باتحـــادهم واتحـــادى

مصـر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة

يا بـلادى عيشى حرة واسلمى رغم الأعادى

رحم الله عباقرة مصر الذين لونوا حياتنا بالبهجة, واضفوا عليها شخصية فاقت كل الأمم.. ورحلوا تاركين اثارا عظيمة رسمت ملامح شعب أصيل وأرض ابية لن يمسها سوء باذن الرحمن.. تحية لكل فناني مصر والعالم العربي المبدعون الخالدين..