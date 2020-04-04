صحة البرلمان تطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية على المنشآت الصحية

طالب الدكتور ” أيمن أبو العلا” عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية على كافة المنشآت الصحية سواء في الرعاية أو العيادات الخارجية بجميع المستشفيات (عامة – جامعية – خاصة) لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد النائب، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في المستشفيات وكافة المؤسسات الطبية، لمنع تكرار واقعة إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، وفقا لخطة الدولة في محاصرة الفيروس. وأوضح أبو العلا أن من بين هذه الإجراءات أن يكون هناك أولولية في الإعفاء من العمل في حالة التعب، خصوصا من تظهر عليه أعراض مماثلة لأعراض فيروس كورونا، وكذلك توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمنع العدوي. وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة عمل مسح شامل لجميع المستشفيات سواء من مقدمي أو متلقي الخدمة الطبية , بالإضافة للزائرين، محذرا من أن ظهور أي حالات في المستشفيات ينذر بزيادة عدد الإصابات إلى حد كبير. على جانب آخر.

وأشاد أبو العلا، بسرعة تعامل جامعة القاهرة مع الواقعة وقرار فتح تحقيق حول إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع علي كافة التفاصيل حول الأزمة. كما طالب النائب بسرعة تنفيذ قرار الجامعة بشأن التكفل بعمل كل الفحوصات والمسحات والتحليلات الطبية اللازمة لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد ومستشفيات قصر العيني علي نفقاتها.