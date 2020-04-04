نقل النواب يطالب بتسهيل إجراءات تسجيل بيانات العمالة لسرعة صرف التعويضات

طالب النائب “محمد عبد الله زين الدين” وكيل لجنة النقل وزارة القوى العاملة بتسهيل إجراءات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من غلق أماكن عملها , وإتاحة استقبال بياناتهم عبر تطبيق «واتس آب» لأن الكثير منهم لا يجيدون القراءة والكتابة وكذلك لا يجيدون التعامل مع الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وبالتالي يواجه عائقًا في الوصول إلى موقع الوزارة لتسجيل بياناته ضمن العمالة المتضررة.

كما طالب باستعجال صرف التعويضات وذلك استكمالًا للإجراءات الإنسانية التي اتخذتها الحكومة بتعويض هذه الفئة. وأكد النائب أن العمال وخاصة العمالة غير المنتظمة يعيشون حالة من الذعر والقلق بسبب تفشي فيروس كورونا، وما نتج عنه من إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب فضلا عن الخوف من الإصابة بالوباء. وأشار إلى أنه طبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن ما يصل إلى 25 مليون شخص يمكن أن يصبحوا عاطلين عن العمل ، مع خسارة في دخل العمال تصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي، وغالبًا ما يكون أول من فقدوا وظائفهم هم أولئك الذين كان عملهم محفوفًا بالمخاطر مثل مندوبي المبيعات ، النوادل ، موظفي المطبخ ، عمال مناولة الأمتعة والمنظفات.

وأضاف أن توجه الحكومة بصرف تعويضات لهذه الفئة المتضرره من غلق المحال وأماكن عملها سيكون له بالغ الأثر الطيب في نفوسهم ويزيد من ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.