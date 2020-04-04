“تجمع الاسكندرية” يطالب بتطهير اماكن الاحتجاز فى اقسام الشرطة والكشف على المحبوسين

كتب احمد سلامة:طالب حزب التجمع بالاسكندرية بوضع حلول عاجلة لمشكلة التكدس داخل اماكن الاحتجاز فى اقسام الشرطة فى ظل انتشار مرض كورونا .واجراء تحاليل طبية للمحبوسين ووضعهم فى اماكن جيدة التهوية . وقال بيان امانة الاعلام الصادر اليوم انه فى ظل الظروف الحالية وتعليمات وزارة الصحة بعدم الاختلاط لازالت غرف الحجز فى الاقسام والمحاكم تشهد وجود عشرات المحتجزين فى غرف ضيقة لاتتجاوز عدة امتار ولعدة أيام متصلة سواء على ذمة التحريات او القضايا او الاحكام .وناشد البيان وزارة العدل تطهير المحاكم والزام المتعاملين والمحامين او المتهمين بارتداء قفازات وماسكات لمنع العدوى تلافيا لانتشار المرض.