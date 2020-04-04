النائب الأول لنقابة النقل العام :قرار “الهيئة”بصرف مستحقات العمال يأتي في إطار تنفيذ قرار الدولة لمواجهة محنة كورونا

رحب النائب الاول للنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام صبري عبدالعظيم بقرار رئيس الهيئة اللواء رزق علي مصطفى ،بتشغيل السائقين والكمسارية يوم ،وأعطائهم أجازة اليوم التالي ،وذلك مع صرف كافة حقوقهم المالية من رواتب ثابتة ،وكذلك الدعم من جانب الهيئة بما قيمته 50% من الحوافز حسب الإيراد الذي يحققونه من عملهم على مدار اليوم ،مع تحمل “الهيئة” جزء كبير من تلك الحقوق المالية ..وقال صبري عبدالعظيم أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي قررتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ـبدعم تلك الفئة وعدم الإنتقاص من حقوقهم ،وكذلك إتخاذ ما يلزم من قرارات تحقق التباعد الإجتماعي وعدم التزاحم خلال العمل .وأضاف صبري عبدالعظيم أن عمال هيئة النقل العام من أكثر الفئات الداعمة للدولة المصرية وقت الأزمات والمحن ،من خلال مواصلة عملهم بصدق ،وعدم الإنسياق وراء أي تحريض من جانب أعداء الدولة المصرية .