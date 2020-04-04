محافظ الإسكندرية يتفقد الأسواق وحملة تعقيم بالكورنيش لتجنب الإصابات .. و مستشفى العزل بالعجمي تستقبل الفريق الطبي الثالث لمواجهة فيروس كورونا

كتبت _سمر ياقوت :قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة على الأسواق الأسبوعية غرب المدينة، للتأكد من التزام بائعيها بقرارات إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية على مستوي المحافظة

يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية ووقائية والحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين

وتفقد المحافظ أسواق الجمعة والحمام وباب سدرة للأخشاب غرب الإسكندرية وتم التأكد من الالتزام الكامل بقرارات الإغلاق

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم تعقيم وتطهير كافة الأسواق والمناطق المحيطة بها عقب إغلاقها مؤكدا أن المحافظة مستمرة في أعمال التطهير والتعقيم بكافة أنحاء المدينة ووجه الشكر لكافة الشباب والجهات المتعاونة مع المحافظة والمتطوعة في تطهير المناطق حفاظا على سلامة مواطني الإسكندرية.

شنت نجوى أمين رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، حملة مكبرة لتفريق التجمعات على سور الكورنيش من منطقة المنشية حتى راس التين وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

جاءت الحملة بتواجد كل من صلاح العدروسي مدير إدارة إشغالات الطريق وحمدي حسان وكيل إدارة الاشغالات وتم الدفع بمعدات الحي الخاصة بالتعقيم باستخدام مادة الكلور لتطهير الكورنيش وتفريق التجمعات علي سور منطقة المنشية ورأس التين ,

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية طالب المواطنين بعدم الخروج لطريق الكورنيش خلال فترة الاجازة المحددة بيومي الجمعة والسبت، قائلاً : “اعتبارًا من اليوم لن يسمح بالتواجد الجماعي للمواطنين على طريق الكورنيش ”

أعلن مستشفى العجمي غرب الإسكندرية والذي تم تحويله إلى حجر صحي لمرضى فيروس كورونا المستجد عن استقبال الفريق الطبي الثالث والذي سيباشر عمله في الاسبوع الخامس من الحجر ولمدة ١٤ يوما، في حين ستواصل كل من الدكتورة ميرفت السيد مدير المستشفى والدكتورة تيسير مجدي نائب مدير المستشفى العمل دون توقف لحين انتهاء الوباء ,

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الثالث يتكون من أطباء وأطقم تمريض وخدمات معاونة ومطبخ وأمن وصيانة

ومن الجدير بالذكر أن بالمستشفى الان ١٥٥ حالة مرضية تحت الحجر الصحي وتلك الحالات تمثل ٦٢% من القدرة الاستيعابية للمستشفى والتي تصل إلى 250سريرا ، وكانت إدارة المستشفى قد أعلنت عن شفاء 33حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا المستجد وتم خروجها من الحجر

كما أن هناك حالات كثيرة تماثلت للشفاء وتنتظر فقط التأكد من انتهاء جميع الاعراض وفترة حاضنة المرض وسوف يتم التصريح بخروجها في اقرب وقت .